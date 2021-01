Non siamo angeli: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 5 gennaio 2021, alle ore 21,20 su La7 va in onda Non siamo angeli, film commedia del 1989 diretto da Neil Jordan, con Robert De Niro, Sean Penn e Demi Moore. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 1935 tre detenuti evadono da un carcere al confine americano-canadese in modo rocambolesco. Uno di loro, Bobby, spietato, per evitare la sedia elettrica fa strage di poliziotti e di chiunque cerchi di fermarlo. Gli altri due, Jim e Ned, inoffensivi, si ritrovano ad accompagnarlo loro malgrado. Fuori del penitenziario i tre si separano: Bobby va per la sua strada, gli altri due si avviano verso un paesino della frontiera. Qui i due galeotti sono scambiati per due sacerdoti, padre Brown e padre Reilly, accorsi sul posto in occasione della festa della Madonna che piange. In questa situazione Jim sembra trovarsi subito a suo agio, e con la sua invidiabile capacità di fare riflessioni bibliche attrae la simpatia e la stima della gente; Ned, invece, vorrebbe partire per il Canada verso la libertà, ma troppe difficoltà ostacolano i suoi progetti.

Non siamo angeli: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Non siamo angeli, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Robert De Niro: Ned

Sean Penn: Jim

Demi Moore: Molly

Hoyt Axton: padre Levesque

Bruno Kirby: vice-sceriffo

Ray McAnally: direttore del carcere

James Russo: Bobby

Wallace Shawn: traduttore

John C. Reilly: giovane monaco

Jay Brazeau: sceriffo

Elizabeth Lawrence: signora Blair

Jessica Jickels: Rosie

Streaming e tv

Dove vedere Non siamo angeli in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 5 gennaio 2021 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.

