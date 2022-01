Non mi lasciare: anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, lunedì 17 gennaio 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Non mi lasciare, la nuova serie di Rai Fiction, con la regia di Ciro Visco: quattro prime serate, una storia tesa e realistica, con al centro un tema tanto delicato quanto attuale come quello dei reati informatici e dei crimini contro l’infanzia. La serie è stata presentata a Venezia il 5 Settembre 2021, all’interno del programma organizzato da Veneto Film Commission presso lo Spazio Regione del Veneto. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (anticipazioni)

Nel terzo episodio, il primo della seconda puntata, Angelo si ritrova prigioniero in una stanza buia. Nel frattempo Elena ottiene il permesso di tornare alle sue indagini con il supporto di una task force creata ad hoc per aiutarla a smantellare la rete dei pedofili. Nel frattempo Gilberto, convinto di chattare con una ragazzina di nome Sofia, si prepara ad andare ad un appuntamento insieme a lei venendo, invece, rapito e portato via su una barca. Nel corso del quarto episodio, il secondo della seconda puntata di Non mi lasciare, scopriamo l’identità dell’uomo che ha noleggiato la barca sulla quale Gilberto è stato rapito. Si tratta di Pietro Tomà, delinquente cresciuto in un orfanotrofio sul quale Elena inizia ad indagare. Così la protagonista, con la complicità di Daniele, riesce a intrufolarsi a casa dell’uomo risalendo ai dati del suo computer. Arriva così una triste scoperta: Pietro è implicato nel rapimento di Gilberto ma anche di altri ragazzini. Come se non bastasse, presto appare il video di Angelo, anche lui finito in mano ai pedofili e adesso in vendita nel solito sito irraggiungibile. Elena e Daniele cercano di catturare Tomà, ma qualcuno riesce ad arrivare prima di loro.

Cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Non mi lasciare, ma qual è il cast completo della serie tv su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: