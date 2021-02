Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 7 febbraio

Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 7 febbraio

Torna questa sera, domenica 7 febbraio 2021, Non è l’Arena, la trasmissione della domenica sera di La7 in onda in diretta dalle ore 20,30 con la conduzione di Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni della puntata di oggi? Vediamole insieme.

In scaletta spicca un’intervista esclusiva di Massimo Giletti a Luca Palamara, Palamara si confronterà anche con l’ex magistrato Luigi De Magistris, oggi sindaco di Napoli e prossimo candidato presidente alle elezioni regionali in Calabria. Interverrà anche il giornalista Sandra Amurri.

Durante la puntata si parlerà ovviamente anche della crisi di governo: ospiti di Giletti sono Pierpaolo Sileri, Vittorio Sgarbi, Gian Luigi Paragone e Peter Gomez.

Infine, Non è l’Arena torna sul caso Benotti, il giornalista imprenditore finito al centro di un’indagine sulla fornitura di mascherine.

Streaming e tv

Dove vedere Non è l’Arena in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, domenica 7 febbraio, alle ore 20,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.

