Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 4 dicembre 2022

Questa sera, domenica 4 dicembre 2022, su La7 va in onda una nuova puntata di Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Tra i temi della nuova puntata di Non è l’Arena la vicenda di Aboubakar Soumahoro, già affrontata la scorsa settimana. Italiano di origini ivoriane, il neo-deputato sta vivendo un momento complicato a causa della aziende gestite dalla compagna e dalla suocera: le indagini dovute a presunte irregolarità amministrative hanno fatto emergere storie di dipendenti maltrattati e non regolarmente retribuiti. Non è l’Arena approfondisce i legami tra le cooperative sotto inchiesta a Latina e notizie provenienti dal Ruanda: un reportage realizzato a Kigali (capitale del paese dell’Africa orientale) ci mette di fronte a nuove scoperte. Giletti parla di questo e di molto altro con gli ospiti della serata: Gad Lerner, Tezeta Abraham, Iuri Maria Prado, Alessandro Sallusti, Luca Telese e Gianluigi Paragone.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni sulla puntata di oggi di Non è l’Arena, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, domenica 4 dicembre 2022, alle ore 21,15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.