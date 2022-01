Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 26 gennaio 2022

Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 26 gennaio 2022

Questa sera, mercoledì 26 gennaio 2022, su La7 va in onda una nuova puntata di Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti, che quest’anno si sposta al mercoledì. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Stasera il programma condotto da Massimo Giletti sarà ampiamente dedicato alla partita del Quirinale. Proseguono le trattative dei leader per trovare un nome condiviso sul nuovo presidente della Repubblica. Dopo tre fumate nere, da domani, con la quarta votazione, il quorum scenderà alla maggioranza relativa. Gli ospiti saranno Tommaso Cerno, Luca Telese e Daniela Santanchè.

Spazio poi alla pandemia, cosa non ha funzionato? Attraverso servizi e inchieste, i telespettatori assisteranno ad un viaggio nelle lacune della medicina territoriale e nelle terapie intensive. Si parlerà inoltre di possibili cure contro il Covid, a cominciare dalle monoclonali. n studio, ci sarà la testimonianza in studio di due figlie, di cui la madre, non vaccinata che seguiva una terapia telefonica domiciliare, è morta per Covid. Gli ospiti del dibattito a Non è l’Arena saranno Pierpaolo Sileri, Guido Crosetto, Matteo Bassetti, Peter Gomez, Carmela Rozza, Luca Pani, Emanuele Monti, Alessandro Vergallo, Pasquale Bacco, Sandra Amurri, Anna Mazzonetto, Alberto Contri e Alberto Donzelli. Si parlerà anche degli effetti della pandemia sull’economia. Tra le categorie più colpite, ci sono quelle degli albergatori e dei commercianti. Gli ospiti saranno Flavio Briatore, Momi El Hawi, Elisabetta Gualmini e Gianluigi Paragone.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni sulla puntata di oggi di Non è l’Arena, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, mercoledì 26 gennaio 2022, alle ore 21,15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.