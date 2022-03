Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 20 marzo 2022

Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 20 marzo 2022

Questa sera, domenica 20 marzo 2022, su La7 va in onda una nuova puntata di Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti, che torna nella sua collocazione originaria della domenica. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Nella puntata di questa sera, Massimo Giletti sarà in Ucraina per condurre il programma e raccontare in tempo reale il conflitto. Tra gli ospiti: Tommaso Cerno, Nicola Fratoianni, Alessandro Sallusti, Giorgio Cremaschi, Vladislav Maistrouck, Ekaterina Shevliakova, Claudio Locatelli, Mimosa Martini, Sandra Amurri, Alan Friedman, Irina Raschina, Lucio Pompili, Luca Telese, Francesco Amodeo, Lesia Romaniv ed Ugo Mattei.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni sulla puntata di oggi di Non è l’Arena, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, domenica 20 marzo 2022, alle ore 21,15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.