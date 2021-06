Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 13 giugno

Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 13 giugno

Torna questa sera, domenica 13 giugno 2021, Non è l’Arena, la trasmissione della domenica sera di La7 in onda in diretta dalle ore 20,30 con la conduzione di Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Vediamoli insieme.

Tanti gli argomenti di discussione, a iniziare dal caos Astrazeneca dopo la morte a Genova di una giovane ragazza che aveva aderito agli open day della Regione Liguria. Numerose le polemiche sulla sicurezza e sulle fasce del vaccino. Parteciperanno al dibattito Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, il giornalista Luca Telese e il virologo Matteo Bassetti. Si parlerà anche della campagna vaccinale e si aprirà poi una finestra su Bergamo con un racconto che potrebbe riscrivere la storia dell’epidemia in Val Seriana. In collegamento Consuelo Locati, legale dell’associazione dei familiari delle vittime del Covid nella bergamasca.

In primo piano a Non è l’Arena di oggi – 13 giugno 2021 – poi ci sarà la scomparsa di Saman Abbas, la giovane diciottenne pakistana che si sospetta sia stata ammazzata dallo zio su istigazione dei genitori. Non solo un caso di cronaca e di femminicidio ma una vicenda che apre tanti interrogativi che vanno dall’integrazione degli immigrati di seconda generazione alla cittadinanza per i nuovi italiani. In studio Vittorio Sgarbi, Sami Salem, Ritanna Armeni e Daniela Santanchè. Tra i temi della puntata anche il caso Di Fazio: nuovi elementi emergono dalle indagini che, oltre alla filone degli abusi sessuali, si allargano alla situazione finanziaria del manager e ai suoi presunti legami con ambienti della criminalità organizzata. Se ne parlerà con Nello Trocchia, Nunzia De Girolamo, Francesco Capozza e Michele Sarno.

Streaming e tv

Dove vedere Non è l’Arena in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, domenica 13 giugno, alle ore 20,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.