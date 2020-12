Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 13 dicembre

Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 13 dicembre

Torna questa sera, 13 dicembre 2020, Non è l’Arena, la trasmissione della domenica sera di La7 in onda in diretta dalle ore 20,30 con la conduzione di Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni della puntata di oggi?

Al centro dell’attenzione c’è ancora l’emergenza coronavirus. Il programma si occuperà oggi in particolare del caso del piano pandemico su cui sta indagando la Procura di Bergamo. Una vicenda che vede i familiari delle vittime del virus chiedere che sia fatta verità. Giletti affronterà l’argomento con Pierpaolo Sileri, Bruno Vespa, Alessandro Cecchi Paone, Maria Rita Gismondo, Consuelo Locati e Floriana Bulfon. Alessandro Cecchi Paone e Tommaso Cerno affronteranno invece il caso Benotti sulla vicenda mascherine.

Non è l’Arena continua anche ad occuparsi della gestione dell’emergenza in Campania, stavolta con filmati inediti sull’ormai famoso ospedale modulare del Ruggi di Salerno. In questo caso a Tommaso Cerno come ospiti si aggiungeranno Luigi De Magistris e Luigi Greco. Nel corso del programma si parlerà anche del caso Sicilia, con la presenza di Ruggero Razza, assessore alla salute della Regione.

Infine il programma di La7 terrà i riflettori ancora accesi sul caso Genovese, dopo che sono stati indagati l’ex fidanzata dell’imprenditore milanese accusato di violenza sessuale e il suo amico e dj Daniele Leali. In studio a discuterne ci saranno Nunzia De Girolamo, Luca Telese e Annamaria Bernardini De Pace.

Streaming e tv

Dove vedere Non è l’Arena in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, 13 dicembre, alle ore 20,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.

