Non dirlo al mio capo: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per la prima stagione di Non dirlo al mio capo? La serie tv con protagonisti Lino Guanciale e Vanessa Incontrada, dopo la prima messa in onda nel 2016, torna da oggi, domenica 31 maggio 2020, su Rai 1 con le repliche. In tutto sono previste sei puntate da due episodi ciascuna per un totale di 12 episodi che verranno trasmessi in prima serata per sei domeniche consecutive sempre su Rai 1. Il tutto, ovviamente, salvo cambiamenti di programmazione tv stravolta dall’emergenza Coronavirus. Ma vediamo insieme quanto dureranno i singoli episodi, quando finisce e la programmazione tv di Non dirlo al mio capo.

Durata

Abbiamo visto quante puntate andranno in onda di Non dirlo al mio capo, ma quanto dura una singola puntata? Come detto, ogni puntata è divisa in due episodi. Ciascun episodio dura circa 50-60 minuti. L’intera puntata di Non dirlo al mio capo ha quindi una durata di circa 2 ore. Di seguito l’elenco dei 12 episodi con i relativi titoli:

Bugie in regola Punti di vista I soliti sospetti Tentazioni inattese La vita che verrà Premio o Punizione Vestito o Maschere Dire, fare, combaciare Fidarsi è … bene? La forza della debolezza Occhio per occhio, cuore per cuore A carte scoperte

Non dirlo al mio capo: quando finisce

Abbiamo visto quante puntate e gli episodi di Non dirlo al mio capo, ma quando finisce la serie tv? Quando andrà in onda l’ultima puntata? L’ultima puntata della prima stagione della serie tv con Vanessa Incontrada dovrebbe andare in onda domenica 5 luglio 2020 alle ore 21,30. Di seguito la programmazione tv della prima stagione di Non dirlo al mio capo:

Prima puntata (episodi 1-2): domenica 31 maggio 2020 ore 21,30

Seconda puntata (episodi 3-4): domenica 7 giugno 2020 ore 21,30

Terza puntata (episodi 5-6): domenica 14 giugno 2020 ore 21,30

Quarta puntata (episodi 7-8): domenica 21 giugno 2020 ore 21,30

Quinta puntata (episodi 9-10): domenica 28 giugno 2020 ore 21,30

Sesta puntata (episodi 11-12): domenica 5 luglio 2020 ore 21,30

La programmazione potrebbe subire cambiamenti.

Il cast

Abbiamo visto quante puntate sono previste e quando finisce Non dirlo al mio capo, ma qual è il cast? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli della serie tv in onda su Rai 1.

Vanessa Incontrada: Lisa Marcelli

Lino Guanciale: Enrico Vinci

Chiara Francini: Assuntina Capotondi/Perla Cercilli

Giorgia Surina: Marta Castelli

Gianmarco Saurino: Massimo Altieri

Aurora Ruffino: Cassandra Reggiani

Sara Zanier: Nina Valentini

Saul Nanni: Romeo Ruggeri

Ludovica Coscione: Mia Marcelli

Davide Pugliese (st.1): Giuseppe Marcelli

Christian Monaldi (st.2): Giuseppe Marcelli

Antonio Gerardi: Rocco Tancredi

Beatrice Vendramin: Aurora Luchetti

Andrea Bosca: Fabrizio Del Corso

