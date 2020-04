Nome di donna: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 17 aprile 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda in prima tv Nome di donna, film drammatico del 2018 diretto da Marco Tullio Giordana, e interpretato da Cristiana Capotondi e Valerio Binasco. Ma di cosa parla? Qual è la trama di Nome di donna? E il cast? Di seguito tutte le informazioni sul film in onda stasera su Rai 3.

Trama

Nina Martini (interpretata da Cristiana Capotondi) è una giovane donna che cerca lavoro e fortuna in Brianza, dove si trasferisce con la sua bambina. In prova presso una residenza per anziani, il suo zelo le vale un’assunzione e una vita finalmente più serena. Ma la quiete ritrovata è interrotta dalle avance (sessuali) e l’abuso di potere del direttore della struttura. Decisa a denunciarlo, Nina deve fare i conti con l’omertà delle colleghe e la prepotenza di un sistema amministrativo conservatore e dispotico.

Cast

Ma qual è il cast di Nome di donna? Di seguito l’elenco dei principali attori con i rispettivi ruoli:

Cristiana Capotondi: Nina

Valerio Binasco: Marco Maria Torri

Adriana Asti: Ines

Stefano Scandaletti: Luca

Michela Cescon: avvocato Tina Della Rovere

Bebo Storti: don Roberto Ferrari

Laura Marinoni: avvocato Arabella Rossi

Anita Kravos: Alina

Renato Sarti: don Gino

Vanessa Scalera: Sonia Talenti

Riconoscimenti

Il film è stato molto apprezzato dalla critiche. Di seguito i riconoscimenti:

2018 – Nastro d’argento – Candidatura per la Migliore attrice non protagonista a Adriana Asti

2018 – Globo d’oro – Candidatura per la Migliore attrice a Cristiana Capotondi; Candidatura per la Migliore musica a Dario Marianelli

Nome di donna in tv e streaming

Dove vedere Nome di donna in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 17 aprile 2020 – in prima tv su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere tutti i programmi Rai su pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti Puoi baciare lo sposo: la location del film, il paese Puoi baciare lo sposo: trama, cast e streaming del film New Moon: trama, cast e curiosità del secondo film della Twilight Saga su Italia 1