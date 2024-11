Noi e streaming e diretta tv: dove vedere lo speciale su Rai 1

Mara Venier conduce in diretta questa sera, 20 novembre 2024, su Rai 1 dalle 21.30 Noi è… uno show di beneficienza con tanti ospiti dedicato al mondo Unicef. Attraverso interviste, testimonianze e momenti di puro spettacolo, di musica e di intrattenimento, Mara Venier condurrà gli spettatori nel mondo dell’UNICEF in una serata speciale in cui si alterneranno ospiti del mondo dello spettacolo, ambasciatori, testimonial e rappresentanti dell’agenzia delle Nazioni Unite. Ma dove vedere Noi e in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento in diretta e in prima serata questa sera, 20 novembre 2024, su Rai 1 con Mara Venier dalle 21.30.

Noi e streaming live

Se non siete a casa potete seguire lo show in diretta streaming o recuperarlo on demand su Rai Play.

Come donare

Per aiutare i bambini malnutriti e colpiti dalle emergenze, durante la trasmissione sarà possibile donare tramite il numero solidale 45525 con un semplice SMS dal proprio telefono cellulare o con una chiamata da rete fissa. La serata si inserisce nell’ambito della settimana di raccolta fondi (18-24 novembre) autorizzata dalla Rai con il supporto di Rai per la Sostenibilità – ESG: la campagna di raccolta fondi ha l’obiettivo di curare e proteggere i bambini in tutto il mondo dalla malnutrizione e dalle emergenze.