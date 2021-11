Night Hunter: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 16 novembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Night Hunter, film del 2018 del 2018, diretto da David Raymond, con protagonisti Henry Cavill e Alexandra Daddario. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Quando il corpo di una giovane donna viene trovato su un camion di legname in Minnesota, il detective Walter Marshall sospetta che la vittima sia precipitata verso la sua morte per sfuggire a un rapitore. Viene inavvertitamente compiuta una svolta nel caso in cui la puntura del vigilante dell’ex giudice Michael Cooper per catturare un bambino predatore provoca il rapimento di Lara nel suo rione. Attraverso un localizzatore negli orecchini di Lara, Marshall trova lei e altre giovani donne prigioniere in una villa di proprietà di Simon Stulls, un uomo che sembra soffrire di disabilità mentale. Simon viene arrestato e la polizia cerca di determinare se è responsabile dei rapimenti. Indagando sul passato di Simon, scoprono che è nato da uno stupro e sua madre ha tentato il suicidio prima di darlo alla luce.

Night Hunter: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Night Hunter, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Henry Cavill: Marshall

Alexandra Daddario: Rachel

Nathan Fillion: Matthew Quinn

Minka Kelly: Angie

Stanley Tucci: Commissioner Harper

Ben Kingsley: Cooper

Emma Tremblay: Faye

Brendan Fletcher: Simon

Eliana Jones: Lara

Mpho Koaho: Glasgow

Streaming e tv

Dove vedere Night Hunter in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 16 novembre 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.