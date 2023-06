New Amsterdam 5: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata del 14 giugno

Stasera, mercoledì 14 giugno 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di New Amsterdam 5, la quinta e ultima stagione della serie tv sull’ospedale pubblico più antico d’America, tra vicende d’amore e storie piene di umanità. Dopo quattro stagioni piene di emozioni – dove abbiamo visto l’affascinante direttore sanitario dell’ospedale newyorchese farsi in quattro per trovare fondi con cui curare poveri casi disperati – nelle prossime settimane vedremo l’epilogo del dramma personale di Goodwin, rimasto vedovo con una bambina piccola e poi lasciato dal nuovo amore alla vigilia del matrimonio, e dei tanti personaggi che animeranno le ultime puntate della fortunata serie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Anche questa sera andranno in onda su Canale 5 tre episodi. Nel primo episodio della serata intitolato “Guarisci te stesso”, Max imporrà una giornata di salute personale a tutto lo staff dell’ospedale ma incontrerà una grande resistenza. Un membro dello staff persuasivo susciterà la curiosità di Reynolds. La dottoressa Bloom sarà molto stressata. Mentre Iggy andrà al suo primo appuntamento, Max convincerà Wilder a sottoporsi a un intervento chirurgico.

Nel secondo episodio di stasera di New Amsterdam 5 intitolato “Manine smaniose”, Max cercherà di salvare un’infermiera dall’accusa di negligenza. Il dottor Reynolds cercherà di aiutare un gruppo di pazienti che sono stati avvelenati nel loro edificio. Lauren farà un’ammissione sorprendente alla sorella. Nel terzo e ultimo episodio della serata intitolato “Mandami un segnale”, mentre Max andrà in missione per rendere New York più sicura, Iggy farà i conti con una famiglia che ha dfficoltà a comunicare con il figlio sordo.

Cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di New Amsterdam 5, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? I personaggi del cast tornano tutti: Max Goodwin interpreta il protagonista Ryan Eggold; Janet Montgomery è la dottoressa Lauren Bloom; Tyler Labine è il dottor Iggy Frome; Mike Doyle è il marito del dottor Frome, Martin; Jocko Sims è il dottor Floyd Reynolds; Alejandro Hernandez è Casey Acosta; Sandra Mae Frank è la dottoressa Elizabeth Wilder.

“Non riesco a credere che siano già passate cinque stagioni, e che questa sia l’ultima – ha detto Ryan Eggold che interpreta Max Goodwin -. Sono profondamente emozionato di chiudere la serie e di mettere un punto a questa incredibile storia. Non sempre si ha questa opportunità… sarà un ultimo capitolo appassionante. Grazie per questo viaggio incredibile. Mi mancheranno tutti quelli che mi hanno accompagnato in questo lungo percorso”. Lo sceneggiatore David Schulner spiega che la quinta stagione finirà lì dove tutto è iniziato: “Penso che sia importante tornare all’energia della prima stagione… tutte le storie che hanno entusiasmato gli spettatori troveranno una degna conclusione”.