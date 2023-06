New Amsterdam 5 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata, 14 giugno

Questa sera, mercoledì 14 giugno 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda New Amsterdam 5, la quinta e ultima stagione della serie tv sull’ospedale pubblico più antico d’America, tra vicende d’amore e storie piene di umanità. Dopo quattro stagioni piene di emozioni – dove abbiamo visto l’affascinante direttore sanitario dell’ospedale newyorchese farsi in quattro per trovare fondi con cui curare poveri casi disperati – nelle prossime settimane vedremo l’epilogo del dramma personale di Goodwin, rimasto vedovo con una bambina piccola e poi lasciato dal nuovo amore alla vigilia del matrimonio, e dei tanti personaggi che animeranno le ultime puntate della fortunata serie. Dove vedere New Amsterdam 5 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La quinta e ultima stagione andrà in onda in prima serata su Canale 5, a partire da mercoledì 7 giugno 2023 alle ore 21,45.

New Amsterdam 5 streaming live

Tutte le puntate possono essere viste e riviste in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. La stagione finale di New Amsterdam verrà trasmesse in streaming anche su Netflix, ma i fan dovranno attendere tra il 2024 e il 2025.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming New Amsterdam 5, ma quante puntate sono previste? In tutto andranno in onda 13 puntate. Sarà quindi la più corta tra le cinque stagioni. La prima puntata sarà trasmessa su Canale 5 mercoledì 7 giugno 2023; l’ultima mercoledì 30 agosto 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):