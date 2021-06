New Amsterdam 3: cosa è successo nella terza puntata, il riassunto

Cosa è successo (riassunto della trama) nella terza puntata di New Amsterdam 3, la nuova stagione della serie tv in tre puntate in onda su Canale 5 lo scorso martedì? Nel primo episodio (dei tre trasmessi), dal titolo La leggenda di Howie Cournemeyer, durante la giornata della lotta all’AIDS, il direttore sanitario George Helms ha proposto di dare cure gratuite ai pazienti affetti dal virus dell’HIV. Nel secondo episodio, intitolato Stratagemmi, dopo la chiusura del reparto di maternità del Southwest, il New Amsterdam è stato preso d’assalto da donne in gravidanza. Tra queste anche Evelyn Davis. Infine nell’ultimo episodio della puntata andata in onda martedì 15 giugno, intitolato Disconnessi, Max Goodwin ha voluto garantire la banda larga gratuita ad un condominio di New York finito interamente al pronto soccorso…

