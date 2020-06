New Amsterdam 2, dove vedere la serie tv in ripresa dal 4 giugno: tv e streaming

Da giovedì 4 giugno 2020, riprende New Amsterdam, il medical drama in onda su Canale 5 con le avventure del dottor Max Goodwin, interpretato da Ryan Eggold. La serie tv è stata divisa in due parti, così come negli Stati Uniti. Mentre la prima parte è andata in onda fino a gennaio 2020, la seconda riparte all’inizio del periodo estivo, dal 4 giugno, e andrà in onda fino alla fine della stagione. Si torna quindi al Bellevue Hospital di New York, un ospedale con una storia travagliata alle spalle che può contare su una particolare equipe di medici, tra cui il dottor Max, che è malato da tempo e ha lasciato che il tumore prendesse il sopravvento su tutto il resto. Il Bellevue Hospital è il più antico ospedale pubblico d’America, per cui il suo peso ha una certa rilevanza. Ma dove vedere le nuove puntate di New Amsterdam? Dove e quando va in onda? Vediamolo insieme.

New Amsterdam 2, dove vedere la serie in tv

La seconda parte di New Amsterdam va in onda su Canale 5. Il canale principale di Mediaset è disponibile in chiaro al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, così come al tasto 505 per la versione HD. Chi invece dispone di un decoder Sky può trovarlo al tasto 105.

New Amsterdam 2, dove vedere la serie in streaming

E chi invece vuole seguire la serie in streaming? Nessun problema, in vostro soccorso arriva MediasetPlay, la piattaforma che consente di seguire la messa in onda anche via streaming. Tutto ciò che vi serve è un pc, smartphone o tablet per poter seguire in diretta le puntate di New Amsterdam. Chi invece vuole recuperare le puntate già andate in onda, può farlo sempre su MediasetPlay. New Amsterdam vi aspetta con la parte 2 su Canale 5 a partire da giovedì 4 giugno 2020 ore 21:25.

