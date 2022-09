Nessuna verità: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, martedì 27 settembre 2022, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda il film Nessuna verità, thriller del 2008, diretto da Ridley Scott, con Leonardo Di Caprio e Russell Crowe. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming Nessuna verità? Ecco tutte le informazioni.

Trama

L’agente della CIA Roger Ferris (Leonardo Di Caprio), dopo una difficile missione in Iraq , viene inviato ad Amman in Giordania, con l’incarico di scovare ed arrestare un pericoloso terrorista di Al Qaeda, Al Saleem , sospettato di essere l’artefice dei gravi attentati che hanno insanguinato l’Europa. Suo alleato, in questa complicata missione, è il capo dei servizi segreti giordani, Hani Salaam, anch’esso intenzionato a portare allo scoperto Al Saleem. Il coraggioso agente, uno dei migliori a disposizione dei servizi segreti americani, è guidato, nel suo delicato e pericoloso mandato, dall’impassibile e scaltro Ed Hoffman (Russell Crowe), supervisore di Ferris a Washington.

La sopravvivenza di Ferris dipende dalla voce del collega Hoffman, che guida le sue mosse da lontano, attraverso un telefono segreto . Per arrivare ad arrestare il pericoloso leader, che si teme stia progettando un attacco anche negli Stati Uniti, Ferris cerca di infiltrarsi in una cellula terroristica di Al Qaeda, coinvolgendo un innocente architetto, indispensabile per creare un collegamento con il potente gruppo terroristico. L’agente, però, tiene all’oscuro di tutto i servizi segreti giordani, mettendosi seriamente nei guai. E quando la sua amica infermiera, Aisha, viene rapita, Ferris è costretto ad offrirsi ai terroristi , pur di salvare la vita alla giovane donna.

Nessuna verità: il cast del film

Tanti gli attori celebri che prendono parte a questo film del 2008 di Ridley Scott. Su tutti Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, Vince Colosimo, Michael Gaston, Ali Suliman, Lubna Azabal, Golshifteh Farahani, Oscar Isaac, Simon McBurney e Mark Strong. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Leonardo DiCaprio: Roger Ferris

Russell Crowe: Ed Hoffman

Mark Strong: Hani Salaam

Golshifteh Farahani: Aisha

Oscar Isaac: Bassam

Vince Colosimo: Skip

Michael Gaston: Holiday

Alon Abutbul: Al-Saleem

Simon McBurney: Garland

Ali Suliman: Omar Sadiki

Lubna Azabal: Cala, sorella di Aisha

Kais Nashif: Mustafa Karami

Mehdi Nebbou: Nizar

Annabelle Wallis: fidanzata di Hani Salaam

Jamil Khoury: Marwan Sa-Kia

Michael Stuhlbarg: avvocato di Roger Ferris

Clara Khoury: moglie di Bassam

Streaming e tv

Dove vedere Nessuna verità in diretta tv e in streaming? Appuntamento oggi – 27 settembre 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.