Nella tana dei lupi: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 6 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Nella tana dei lupi (Den of Thieves), film del 2018 scritto e diretto da Christian Gudegast, con protagonista Gerard Butler. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Siamo a Los Angeles nel 2018: una squadra di rapinatori guidata da Ray Merrimen effettua un violento attacco armato e dirotta un camion blindato. Una guardia di sicurezza provoca la sparatoria accidentalmente. Gli agenti di polizia arrivano sulla scena e ingaggiano una sparatoria con i ladri. Alla fine, Merrimen e il suo equipaggio fuggono con il furgone blindato vuoto. Al mattino, il detective Nick “Big Nick” O’Brien indaga sulla scena del crimine. Sta monitorando Merrimen e la sua banda da un po’. Sospettando un barista locale di nome Donnie per coinvolgimento, Nick lo trova al bar e lo rapisce per l’interrogatorio. In un flashback, Merrimen sta pianificando di derubare la Federal Reserve il venerdì di quella settimana rimuovendo di nascosto circa 30 milioni di dollari in vecchie banconote che sono programmate per essere distrutte dopo che i loro numeri di serie sono stati cancellati dai registri dei computer.

Nella tana dei lupi: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Nella tana dei lupi, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Gerard Butler: Nick “Big Nick” O’Brien

50 Cent: Levi Enson

O’Shea Jackson Jr.: Donnie Wilson

Pablo Schreiber: Ray Merrimen

Evan Jones: Bo “Bosco” Ostroman

Maurice Compte: Benny “Borracho” Magalon

Kaiwi Lyman: “Tony Z” Zapata

Dawn Olivieri: Debbie O’Brien

Mo McRae: Gus Henderson

Eric Braeden: Ziggy Zerhusen

Meadow Williams: Holly

Cooper Andrews: Mack

Brian Van Holt: Murph Connors

Max Holloway: Bas

Jay Dobyns: Wolfgang

Alix Lapri: Maloa

Matthew Cornwell: Joseph

Oleg Taktarov: Alexi

Streaming e tv

Dove vedere Nella tana dei lupi in tv e live streaming? Il film va in onda oggi – 6 settembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo live (o recuperarlo grazie alla funzione ondemand) su RaiPlay.it, piattaforma che permette di seguire programmi e film da pc, tablet e smartphone.

