Nel secolo breve: la puntata del 9 agosto del programma del professor Barbero su Rai 3

Questa sera, 9 agosto 2023, su Rai 3 in prima visione va in onda una nuova puntata del programma Nel secolo breve, la serie di Rai Cultura che racconta, attraverso momenti cruciali, la Storia del Novecento. La trasmissione è introdotta e commentata dal professor Alessandro Barbero. Di seguito le anticipazioni di oggi.

Anticipazioni

Questa sera, mercoledì 9 agosto 2023, alle 21.20 su Rai 3 andrà in onda la terza puntata dal titolo: “1963 – l’assassinio di Kennedy”, a cura di Vanessa Roghi. Questa puntata porta a Dallas, il 22 novembre 1963, giorno dell’assassinio di John Fitzgerald Kennedy, con il racconto minuto per minuto di quel drammatico attentato compiuto da Lee Oswald. Uno dei momenti più tragici nella storia del secondo dopoguerra. Le immagini sono tratte dal documentario “Killing John F. Kennedy” di Matt Salmon.

Streaming e tv

Dove vedere Nel secolo breve in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 3 il 9 agosto 2023 alle ore 21.20 con il programma condotto dal professor Barbero. Anche in streaming e on demand su Rai Play.