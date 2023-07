Nel cerchio degli uomini: il documentario su Rai 3. Anticipazioni

Scritto e diretto da Paola Sangiovanni, il documentario Nel cerchio degli uomini va in onda su Rai 3 questa sera, giovedì 13 luglio 2023, alle ore 21.20. Il doc racconta, attraverso le storie personali di Roberto, Domenico e Mario, altrettante storie collettive che nascono dalle attività che svolge l’associazione Il Cerchio degli Uomini, a cominciare dalla scelta fondante: gli incontri di autocoscienza maschile. C’è anche il laboratorio nelle scuole con ragazzi e ragazze sugli stereotipi di genere, il centro di ascolto per uomini, un laboratorio e uno spettacolo di Teatro dell’Oppresso sulla maschilità, che l’associazione organizza insieme a Olivier e che coinvolge uomini di diverse culture. Ecco le anticipazioni.

Anticipazioni

Una storia di uomini che, senza rinunciare alle qualità tradizionalmente associate al maschile, fa proprie le dimensioni dei sentimenti, degli affetti e della cura, in primo luogo di sé. Il documentario ci porta a scoprire una realtà che, con pazienza e tenacia, tenta da anni di portare a una maschilità nuova, più ricca e felice.

Domenico, Roberto e Mario sono uomini con storie diverse. Accomunati tutti, però, dal desiderio di costruire un futuro in cui il modello culturale maschile si allontani dalla prevaricazione e dal potere e si fondi sull’ascolto delle emozioni, un futuro che da bambini non erano riusciti nemmeno ad immaginare. Il documentario narra la loro storia e le storie che scaturiscono dalle attività che mettono in campo con gli altri uomini della loro associazione, Il Cerchio degli uomini, ospitata nella Casa del Quartiere di San Salvario di Torino.

L’autrice e regista del film, Paola Sangiovanni, romana, classe 1965, non è nuova alla tematica della condizione femminile. Nei suoi precedenti lavori ha già raccontato, con sensibilità e profondità, l’impegno delle donne nella Resistenza nel film Staffette (2006), le protagoniste del movimento femminista degli anni Settanta in Ragazze. La vita trema (2009) presentato alla Mostra d’Arte cinematografica di Venezia, la violenza delle guerre contemporanee che La linea sottile (2015) mostra come si esprima anche sul corpo delle donne, attraverso le testimonianze di un soldato italiano in Somalia e di una donna vittima di violenza in Bosnia, che cerca di portare davanti alla giustizia gli stupratori. Il film è stato presentato al Festival Internazionale del documentario Visioni dal Mondo. Appuntamento in prima serata questa sera, 13 luglio, su Rai 3.