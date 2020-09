Nati con la camicia: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 9 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Nati con la camicia, film del 1983 diretto da E.B. Clucher (Enzo Barboni) ed è il tredicesimo dei sedici film interpretati dalla coppia Bud Spencer e Terence Hill. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Rosco Fraker (Terence Hill), vagabondando sui pattini a rotelle, incontra Doug O’Riordan (Bud Spencer), un ex-detenuto appena scarcerato. I due si conoscono in un bar durante una rissa scatenata da Rosco, usando le sue abilità da ventriloquo, per vendicarsi del camionista che gli aveva negato un passaggio quasi investendolo. Fraintendendosi, i due rubano un camion e vengono bloccati da due poliziotti, che riescono però a raggirare sempre grazie al ventriloquio di Rosco. Dopo aver rinchiuso i poliziotti nel camion, Doug e Rosco rubano la loro auto e si dirigono verso lo stato della Florida. Per una fatale omonimia, i due vengono scambiati per due agenti segreti della CIA di altissimo livello. Costretti dalla situazione, ed allettati dalla prospettiva di una doppia vita da milionari, Doug e Rosco (anzi, Mason e Steinberg secondo la nuova contingenza) accettano di coprire il ruolo attribuitogli inaspettatamente ed iniziano a indagare sul malvagio K1, un megalomane con ambizioni di dominio sul mondo.

Nati con la camicia: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Nati con la camicia, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Terence Hill: Roscoe Fraker/Steinberg

Bud Spencer: Doug O’Riordan/Mason

David Huddleston: Tigre

Buffy Dee: K1

Riccardo Pizzuti: Dr. Spider (aka “il tipo infido”)

Faith Minton: la fatalona

Dan Rambo: Jeremy Scott

Susan Teesdale: barista

Dan Fitzgerald: portiere dell’albergo

Al Nestor: venditore di hamburger

Christine Troples: giovane moglie al bar-pizzeria

Woody Woodbury: agente CIA sull’aereo

Darcy Shean: donna al ristorante

Giancarlo Bastianoni: sicario di K1

Harold Bergman: Sam

Alex Edlin: uomo al bar che legge il giornale

Joe Hess: camionista al bar con i baffi

Sid Raymond: il direttore del carcere

Mal Jones: vecchio Tim

Jeff Moldovan: Charlie Chan

Raffaele Mottola: relatore CIA in videoconferenza

Streaming e tv

Dove vedere Nati con la camicia in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – mercoledì 9 settembre 2020 – alle ore 21,20 in chiaro (gratis) su Rete 4 (Mediaset) a partire dalle ore 21,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone. Sempre su MediasetPlay sarà possibile recuperare il film grazie alla funzione ondemand.

