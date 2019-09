A Temptation Island, Nathaly Caldonazzo fuori di sé prende a calci il computer

Si sa, i falò di Temptation Island non rivelano mai nulla di buono e mandano in escandescenza i protagonisti del programma Mediaset: stavolta ad andare fuori di sé è Nathaly Caldonazzo che arriva addirittura a prendere a calci il computer della produzione.

L’incredibile episodio è avvenuto nel corso della seconda puntata del reality, quando la donna si è ritrovata a vedere un video in cui il suo fidanzato Andrea flirtava con la single tentatrice Zoe. Nathaly Caldonazzo si infervora quando vede il suo compagno in atteggiamenti decisamente ambigui con l’altra donna e a quel punto dà in escandescenza.

Tutto quello che c’è da sapere su Temptation Island Vip 2019

Nathaly non riesce a credere ai suoi occhi e di fronte ad Alessia Marcuzzi e alle “compagne” d’avventura esclama: “Mi vergogno di essere qui con lui”. Poi, fuori di sé, getta a terra con forza il pc della produzione e inizia a prenderlo a calci.

Una scena che ha lasciato a bocca aperta migliaia di telespettatori che si sono ritrovati davanti una Nathaly infuriata. Nel lungo video Andrea ride in compagnia di Zoe. I due si abbracciano teneramente, scherzano e “fanno i fidanzati”, come confessa lo stesso Andrea.

“Mi viene da vomitare” Secondo voi Nathaly deve chiedere il falò di confronto? #TemptationIslandVip pic.twitter.com/GhfwL20puA — Temptation Island (@TemptationITA) September 16, 2019

Guardando quelle immagini Nathaly si sente spronfondare: “Sono senza parole. Ha talmente toccato il fondo. Io lo vedo proprio un pupazzo, mi vergogno di essere qui con quest’uomo. Io non ho parole. Come se fosse venuto qui a farsi una vacanza con la prima ragazza che ha trovato”.

Temptation Island Vip: il riassunto della seconda puntata in onda ieri 16 settembre 2019

Nel corso del video, Andrea chiede alla single Zoe del suo punto erogeno. A quel punto Nathaly Caldonazzo non resiste più: “Scusa Alessia ma non ce la faccio. Che il mio uomo sia questo, ma non si vergogna? Poi per come mi ha fatto vivere questi tre anni che non potevo salutare nemmeno il vicino di casa. Ora ho capito perché, perché è lui che fa così. Mi sono dannata per tre anni, ho cercato di fare di tutto, mi faceva sempre sentire sbagliata”.

Potrebbero interessarti Anticipazioni Uomini e Donne: puntata di oggi, 17 settembre 2019 | Trono classico o over? Il retroscena sulla prima edizione del Grande Fratello che nessuno conosceva Emmy Awards 2019, nelle categorie tecniche domina Game of Thrones

La conduttrice invita la donna a continuare a vedere il video, per comprendere fino in fondo quello che sta facendo il suo fidanzato dall’altra parte del muro. Nelle immagini si vedono ancora Andrea e la tentatrice scambiarsi tenere effusioni davanti alle telecamere in giardino, poi i due si dirigono verso la stanza della single.

Lì l’occhio delle telecamere non arriva e il pensiero di quello che sia successo dietro quella porta fa imbestialire la showgirl. “Nathaly, davvero credi che lui non lo stia facendo per ripicca?”, chiede la presentatrice.

“Non penso, ha dato fuoco a tutto. Ha superato ogni limite di decenza. Poteva evitare di fare quello che ha fatto”, continua distrutta Caldonazzo. Al falò dei fidanzati, però, Andrea darà ragione ad Alessia Marcuzzi: la sua era una vedetta nei confronti della compagna.