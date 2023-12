Natale e Quale Show 2023 – Speciale Telethon: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Natale e Quale Show 2023? Si tratta di uno speciale di un’unica sera, oggi, domenica 17 dicembre 2023, alle ore 20.35 su Rai 1. Una “costola” di Tale e Quale Show in onda durante il periodo natalizio e che chiude la settimana della Rai dedicata a Telethon, per sostenere la ricerca contro le malattie rare. Tanti concorrenti delle passate edizioni di Tale e Quale si ritroveranno per questo speciale dal titolo Natale e Quale, e dovranno esibirsi cantando canzoni di Natale. Alla conduzione confermato Carlo Conti e in giuria Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, affiancati da un quarto giudice speciale. Non si tratta dunque di una nuova serie, ma di un’unica putata speciale durante la quale sarà possibile donare per sostenere Telethon.

Durata

Ma quanto dura Natale e Quale Show 2023? Come detto il programma va in onda oggi, 17 dicembre, in un’unica puntata. Appuntamento alle ore 20.35, subito dopo il Tg1, e fino a poco prima di mezzanotte, per un totale quindi di tre ore e mezza, pubblicità inclusa.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Natale e Quale Show 2023 – Speciale Telethon, ma dove vederlo in diretta tv e in streaming? Lo show con Carlo Conti va in onda oggi – domenica 17 dicembre 2023 – alle ore 20.35 su Rai 1. Se non siete a casa potete recuperare le esibizioni o l’intera puntata sulla piattaforma Rai Play, grazie alla funzione on demand, o seguendo la diretta streaming.