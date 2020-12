Natale a Bramble House, il film natalizio su La5: trama e cast

Anche questa sera va in onda un film natalizio, precisamente su La5. Si tratta di Natale a Bramble House, una commedia a tema del 2017 diretta da Steven R. Monroe che arriva in prima serata su La5 giovedì 3 dicembre 2020, alle ore 21:10. Ma di cosa parla? Qual è la trama? E chi vediamo nel cast?

Trama

Finn Conrad ha da poco perso suo padre e ha scoperto che l’uomo ha lasciato in eredità ben 50mila dollari non a lui, bensì ad un’infermiera, Willa, che ha conosciuto poco prima di morire. Finn non si spiega il perché di quel gesto folle, 100mila dollari non sono così poco, per cui con sospetto inizia ad indagare su chi è questa infermiera e perché abbia ereditato il benestare del padre. La vita per Willa non è stata molto facile e neanche per suo figlio Scout e una vacanza a Bramble House è proprio quello che le serve per rimettersi in sesta. Arrivata alla casa, incontra Finn il quale pensa che il padre sia stato sedotto dalla giovane infermiera e per questo abbia cambiato il testamento all’ultimo minuto. Giorno dopo giorno, man mano che si avvicina il Natale, Finn conosce sempre più questa donna e comprende il perché della scelta del padre.

Cast

Chi vediamo nel cast del film natalizio? Ad interpretare il protagonista Finn Conrad è David Haydn-Jones, mentre ad interpretare l’infermiera Willa è Autumn Reeser. Nel cast poi vediamo anche Teryl Rothery è Mable, mentre Liam Hughes è Scout. Poi vediamo Hilary Jardine che interpreta Sage, Julia Benson è Molly, mentre Andrew Airlie è Ken.

