Napoletano? E famme ‘na pizza streaming e diretta tv: dove vedere lo spettacolo

Stasera, lunedì 17 aprile 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 in diretta dall’Auditorium Domenico Scarlatti della sede Rai di Napoli va in onda Napoletano? E famme ‘na pizza, pièce teatrale del commediografo e regista Vincenzo Salemme. Un viaggio negli stereotipi e nei luoghi comuni partenopei più duri a morire. Una serata evento che offrirà ai telespettatori e al pubblico in sala la possibilità di godersi il “reality del teatro”: la magia dell’interpretazione dal vivo in tv. Dove vedere Napoletano? E famme ‘na pizza in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Lo spettacolo, come detto, va in onda stasera – 17 aprile 2023 – alle ore 21,20 su Rai 2.

Napoletano? E famme ‘na pizza streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc e tablet.

Cast

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Napoletano? E famme ‘na pizza, ma qual è il cast (attori) completo? Lo spettacolo è prodotto da “Chi è di scena” per Rai Cultura ed è scritto, diretto ed interpretato da Vincenzo Salemme con (in ordine alfabetico): Vincenzo Borrino, Sergio D’Auria, Teresa Del Vecchio, Antonio Guerriero, Fernanda Pinto. Scene e costumi Francesca Romana Scudiero. Musiche Antonio Boccia. Curatrice Giulia Morelli, produttrice esecutiva Serena Semprini. Coordinamento editoriale Felice Cappa. Regia televisiva di Barbara Napolitano.