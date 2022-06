Myrta Merlino sul malore di Giletti: “Ho avuto paura, le ironie sui social sono di cattivo gusto” | VIDEO

Myrta Merlino sul malore di Giletti: “Paura per il mio amico Giletti”

“Mi sono molto preoccupata, le ironie sui social sono di cattivo gusto”: lo ha dichiarato Myrta Merlino a proposito del malore avuto da Massimo Giletti nel corso del programma Non è l’Arena, in onda nella serata di domenica 5 giugno.

La giornalista e conduttrice, ospite della trasmissione, è stata la prima ad accorgersi del mancamento del collega, che stava presentando il talk show in diretta da Mosca, ed ha momentaneamente sostituito Giletti alla conduzione del programma fino a quando questi non è stato in grado di riprendere in mano le redini della trasmissione.

Nella mattinata di lunedì 6 giugno, nel corso de L’Aria che tira, il programma d’approfondimento da lei condotto, Myrta Merlino è tornata sull’argomento affermando: “Massimo Giletti ha avuto un piccolo malore. Io mi sono molto molto preoccupata anche perché sono amica di Massimo da una vita”.

“Anche tutte le ironie sui social le trovo francamente di cattivo gusto. Bastava vedere la mia faccia per capire che non era tutto organizzato. Chi vuol capire, capisca” ha aggiunto la giornalista, che poi ha fatto rivedere il momento in cui Giletti si è sentito male, probabilmente a causa di un calo di zuccheri.

La Merlino, poi, è tornata a parlare anche delle dichiarazioni di Maria Zakharova, portavoce del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, che la conduttrice ha definito “inquietante”.