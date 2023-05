Monica Leofreddi e la malattia della conduttrice ospite a Oggi è un altro giorno

Qual è la malattia che ha avuto Monica Leofreddi ospite nella puntata del 18 maggio 2023 di Oggi è un altro giorno? Monica Leofreddi ha avuto in passato un melanoma, un tumore che come aveva già raccontato diverse volte in passato, era stato scoperto quasi per caso quando aveva accompagnato suo marito per il controllo dei nei. “Si trattava di un melanoma, io avevo partorito da due mesi e, accompagnando mio marito per quella mappatura, la dottoressa mi aveva detto che dovevo togliere un piccolissimo neo sotto l’addome…”, ha raccontato in passato. La gravidanza a cui faceva riferimento era la seconda, quella del 2012, quando aveva dato alla luce Beatrice: “In quel momento mi è passata tutta la vita davanti”.

A seguito di quell’inattesa scoperta, Monica Leofreddi era stata sottoposta immediatamente a un intervento chirurgico e, come spesso accade, il tempismo si è rivelato fondamentale per la cura e la successiva guarigione dal momento che si tratta comunque di una patologia dall’alta incidenza passata una certa età e pure contraddistinta da un tasso di mortalità abbastanza elevato. “Il percorso è stato molto complicato, ma sono contenta di aver detto la verità perché dietro la vita di ognuno di noi ce n’è una normale” aveva raccontato tempo fa. Non solo, la diretta interessata ha più volte sottolineato la fortuna di essersi sottoposta a dei controlli nel momento giusto: “Non volevo fare la mappatura dei nei perché stavo allattando: ‘Aspettiamo un attimo, magari la facciamo tra qualche mese’…” aveva detto a suo marito.

Da lì la scoperta casuale e la comunicazione da parte della specialista di dover procedere subito a un intervento chirurgico: “‘Domani deve essere operata’ e io ‘Impossibile, sto allattando, non ci penso proprio’ e lei che ha detto ‘No, non è una cosa che può scegliere’…”. Quindi il cambio di idea e la risoluzione del problema.