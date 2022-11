Monica Contrafatto, la campionessa paralimpica fa coming out a Belve

La campionessa paralimpica Monica Contrafatto è stata ospite della puntata di ieri, 3 novembre, di Belve, il programma di seconda serata di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. Un racconto ampio che va dal mondo dello sport al legame con l’arma, fino ad un inaspettato coming out: “Mi innamoro di casi umani, quindi, o donne o uomini è lo stesso. L’amore è bello a 360”. La giornalista, quindi, le chiede se si definisce bisessuale, ma la campionessa risponde dicendo: “No, sono aperta alle nuove conoscenze”.

Contrafatto ha poi aggiunto: “La prima volte che ho provato qualcosa per una donna? L’ho vissuta con emozione e turbamento. Ai miei genitori ho staccato la televisione. Se al momento sono innamorata? No. Ma sono molto innamorata del mio cane. Aspetto che tu mi faccia conoscere qualcuna-qualcuno-qualcuni”. La sua vita è cambiata per sempre il 24 marzo del 2012, quando è rimasta gravemente ferita mentre si trovava in missione in Afghanistan, nel distretto del Gulistan, provincia di Farah. È stata raggiunta da alcuni colpi di mortaio, a seguito dei quali le è stata dovuta amputare una gamba. Per il suo valore e il suo impegno nell’esercito, Monica Contrafatto è stata decorata, prima donna soldato dell’Esercito italiano, il 4 maggio 2015. Poi è diventata un’atleta paralimpica, protagonista dei Giochi Paralimpici di Tokyo 2020, conquistando una medaglia di bronzo nei 100 metri piani categoria T42, all’interno della storica tripletta che l’ha portata sul podio insieme ad altre due azzurre, Ambra Sabatini e Martina Caironi.