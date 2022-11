Mio fratello, mia sorella: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Mio fratello, mia sorella in onda stasera su Canale 5? Ve lo diciamo subito: è un film e come tale andrà in onda tutto in un’unica serata oggi, venerdì 25 novembre 2022. Il film è del 2021 ed è diretto da Roberto Capucci, con protagonisti Claudia Pandolfi, Alessandro Preziosi e Ludovica Martino. Nìkola e Tesla sono fratello e sorella ma non si vedono da vent’anni. Alla morte del padre Giulio, docente di fisica astronomica, si ritrovano prima in chiesa per il funerale, poi dal notaio per aprire il testamento. Sorpresa: il padre ha lasciato la casa di famiglia ad entrambi, nonostante vi abiti solo Tesla insieme ai figli Carolina e Sebastiano, un adolescente schizofrenico…

Durata

Quanto dura (durata) Mio fratello, mia sorella su Canale 5? La messa in onda è prevista su Canale 5 dalle ore 21,45 alle ore 00,05. La durata complessiva sarà quindi di circa 2 ore e 15 minuti (pause pubblicitarie incluse).

Streaming e tv

Dove vedere Mio fratello, mia sorella in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 25 novembre 2022 – alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.