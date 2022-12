Le migliori serie del 2022 secondo Il Serialista

Se è vero che è alla fine dell’anno che si fanno i bilanci, scorrere la lista delle serie rilasciate a partire da Gennaio ci racconta molto di questo 2022. Dal punto di vista produttivo è stato infatti un anno molto ricco, fatto di titoli innovativi, ritorni molto attesi e concept geniali. Mentre le piattaforme consolidate continuano a confrontarsi contendendosi contenuti e abbonati, nuovi player scendono in campo. Nei mesi scorsi abbiamo assistito alla nascita di Paramount+, il colosso dell’intrattenimento legato all’immaginario glorioso del cinema ma che dimostra del potenziale nella release di nuove serie interessanti, così come al rebranding di Starzplay in Lionsgate+, che però è destinato ancora ad una nicchia. Che sia l’uno o l’altro OTT (come si chiamano tecnicamente i servizi offerti da Netflix, Disney+, Prime Video ecc.) ciò che conta quando premiamo Play è la bontà delle storie.

Ecco le serie e i protagonisti più convincenti del 2022.