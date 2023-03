Michelle Impossible e Friends streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

Stasera, mercoledì 8 marzo 2023, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda la terza puntata di Michelle Impossible e Friends, lo show di Michelle Hunziker. Un grande spettacolo che nel 2022 ha conquistato il favore del pubblico e della critica, registrando una media di oltre tre milioni di telespettatori e superando il 20 per cento di share. Un grande varietà declinato però in una chiave moderna e rinnovando così il linguaggio dei “one woman show”. Anche questa volta la conduttrice si metterà in gioco a 360 gradi: la vedremo cantare, ballare e raccontarsi senza filtri. Dove vedere Michelle Impossible e Friends in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,40 su Canale 5.

Michelle Impossible e Friends streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Michelle Impossible e Friends, ma quante puntate sono previste su Canale 5? In tutto andranno in onda tre puntate: la prima mercoledì 22 febbraio 2023; la terza e ultima mercoledì 8 marzo 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):