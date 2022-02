Chi è Michela Giraud, la comica nel cast di Michelle Impossible: età, fidanzato, carriera

Chi è Michela Giraud, la comica presente nel cast di Michelle Impossible, lo show della Hunziker in onda su Canale 5? Michela Giraud (Roma, 28 luglio 1987) è un’attrice e comica italiana. È bisnipote di Alfredo Giraud, vicepresidente del Savoia finalista nel campionato di Prima Divisione 1923-1924, a cui è intitolato lo stadio torrese, e nipote dei calciatori Raffaele, Michele e Giovanni. In gioventù studia danza classica per dieci anni. Si diploma presso il Liceo Classico Mamiani di Roma, dove è compagna di classe del comico Edoardo Ferrario. Nel 2006 si iscrive alla Sapienza di Roma dove consegue dapprima la laurea triennale in studi storico-artistici nel 2010 e successivamente la laurea specialistica in storia dell’arte moderna nel 2013.

Nel 2011 inizia a studiare recitazione presso il Teatro Azione, dove consegue il diploma d’attrice nel 2013. Successivamente, nel 2014, si iscrive al master dell’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico, corso parallelo a quelli di recitazione e regia, in studi storico-artistici, drammaturgia, sceneggiatura, cinema e televisione. Nel 2015 Michela Giraud entra nel cast di Colorado per poi comparire nel cast di CCN – Comedy Central News, su Comedy Central, per tre edizioni. Ha partecipato alla prima e alla seconda edizione di Natural Born Comedians su Comedy Central e ha fatto parte del cast del film I babysitter con Francesco Mandelli nel 2016. È stata anche a Sorci verdi sia come stand-up comedian che come autrice, ruolo che ha ricoperto anche presso la redazione di Quelli che il calcio.

Ha preso parte alla nuova edizione de La TV delle ragazze, programma andato in onda su Rai 3 con il titolo La TV delle ragazze – Gli Stati Generali 1988-2018, e ha partecipato anche al Il posto giusto su Rai 3. Ha partecipato a Challenge 4 sia come autrice sia come stand-up comedian su Rai 4, successivamente, ha fatto parte del cast di Sbandati su Rai 2 nel 2018.

In radio è stata speaker a Radio si serva signora dove ha condotto, con il blogger Nicolò Fontana, il programma Selfie. Ha fatto parte del cast di Radio due weekend su Radio 2. Dal giugno 2020 eredita da Saverio Raimondo la conduzione di CCN – Comedy Central News in onda su Comedy Central, programma che l’ha già vista nel cast nelle passate edizioni. Nel settembre del 2020 vince il Premio Satira per la stand-up comedy 2020 alla 48ª edizione del Premio satira politica di Forte dei Marmi. Nell’aprile 2021 Michela Giraud partecipa come concorrente al comedy show di Prime Video LOL – Chi ride è fuori. Nel giugno del 2021 è nel cast del film Maschile singolare, per la regia di Matteo Pilati e Alessandro Guida, sulla piattaforma di streaming Prime Video. A settembre è stata annunciata per condurre una puntata de Le Iene con Nicola Savino.

Vita privata: chi è il fidanzato

Michela Giraud da diverso tempo è fidanzata con Riccardo Contumaccio, giornalista e speaker radiofonico romano (lavora a Tele Radio Stereo). “Di Riccardo poi tutti apprezzano moltissimo l’imitazione di Conte… ma io amo il suo Richard Benson”, ha detto Michela. La storia della coppia va a gonfie vele, anche se i due non rivelano da quanto tempo stanno insieme. Riccardo, secondo le confessioni di Michela durante i suoi esilaranti sketch, è fonte d’ispirazione per le esibizioni in pubblico.