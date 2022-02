Miami Beach: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 10 febbraio 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Miami Beach, film del 2016 diretto da Carlo Vanzina con Ricky Memphis, Max Tortora, Paola Minaccioni, Vittorio Emanuele Propizio, Giampaolo Morelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Le peripezie di tre adolescenti e dei loro genitori si intrecciano nella cornice di Miami. La diciassettenne Giulia fugge in Florida con le sue amiche per partecipare a un noto festival di musica elettronica. Qui si invaghisce di Filippo, immobiliarista seducente, mentre il padre si mette sulle sue tracce assistito da Bobo, studente fuoricorso squattrinato e perdigiorno. Intanto la relazione tra Luca e Valentina, entrambi neo iscritti all’università, si avvicenda a quella tra il padre di lui, espansivo commerciante romano, e la madre di lei, milanese altezzosa.

Miami Beach: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Miami Beach, ma qual è il cast completo del film su Rai 2? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ricky Memphis: Lorenzo

Max Tortora: Giovanni

Paola Minaccioni: Paola

Francesca Nunzi : Patrizia

Emanuele Propizio: Bobo

Giampaolo Morelli: Filippo

Neva Leoni: Giulia

Giorgia Trasselli: Zia Assunta

Filippo Laganà: Luca

Camilla Tedeschi: Valentina

Mariela Garriga: Carmen

Streaming e tv

Dove vedere Miami Beach in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 10 febbraio 2022 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.