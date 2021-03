Mia e il leone bianco racconta una storia vera? La verità sul film

Mia e il leone bianco racconta una storia vera? Tanti telespettatori di Rai 1 stasera – 24 marzo 2021 – se lo stanno chiedendo. La risposta ve la diamo subito: no, ma quasi. Il film si basa su un soggetto scritto principalmente da Pure de Maistre, moglie del regista che ha scritto questa storia dopo aver fatto un viaggio in Sudafrica. Le riprese, supervisionate dallo zoologo Kevin Richardson, sono durate tre anni in modo da seguire la naturale crescita di Daniah De Villiers e del leone Thor. Il rapporto tra bambina e leone è quindi reale al 100 per cento.

L’esperto di leoni Kevin Richardson ha monitorato le riprese per intero, supervisionando ogni interazione fra i leoni e gli attori. “Filmare una relazione tra un bambino e un leone era impossibile. L’unico modo – ha detto Kevin Richardson – era lavorare con il leone da cucciolo facendolo crescere con il bambino. Tre anni di lavoro, tre sessioni full immersion ogni settimana dalla durata di due o tre ore circa: questo è stato il grado di impegno richiesto affinché si instaurasse tra i bambini e il leone quella relazione familiare e spontanea che la pellicola regala al pubblico”.

Cast

Abbiamo visto la “storia vera” di Mia e il leone bianco, ma qual è il cast completo del film? Eccolo:

Daniah De Villiers: Mia Owen

Mélanie Laurent: Alice Owen

Langley Kirkwood: John Owen

Ryan Mac Lennan: Mick Owen

Lionel Newton: Kevin

Lillian Dube: Jodie

Brendon Auret: Dirk

Paul Davies: cecchino

Ashleigh Arvey: insegnante

Tessa Jubber: cacciatrice

Noko Mabitsela: turista

Potrebbero interessarti Il Maurizio Costanzo Show torna con la 39esima edizione: le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata Rocco Schiavone 5 si farà? Le anticipazioni sulla quinta stagione Barry Seal – Una storia americana, la storia vera che ha ispirato il film: ecco chi era