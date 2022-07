Mi chiamo Francesco Totti streaming e diretta tv: dove vedere il documentario

Dove vedere Mi chiamo Francesco Totti in diretta TV e live streaming? Il documentario racconta la vita dell’ex capitano della Roma dagli esordi fino al momento del suo ritiro avvenuto nel 2017. Nel mezzo una carriera fatta di gioie, successi ma anche ostacoli e sconfitte. A raccontare quanto accaduto è proprio Francesco Totti che si presta come voce narrante e ripercorre tutta la sua storia dagli esordi come calciatore di serie A. All’epoca aveva 16 anni, tanti sogni da realizzare e una forte ambiziose che l’ha condotto anche verso Ilary Blasi, sua moglie e oggi ex. L’annuncio del divorzio è arrivato poche settimane fa e ha diviso i fan in due, considerando i vari rumor relativi a tradimenti e nuovi partner. Il loro matrimonio è durato vent’anni ed è stato vissuto sotto la luce dei riflettori. Il documentario su Totti mostra questo, ma anche tanto altro, come le prime partite giocate nella Roma fino al successo dei Mondiali 2006 dove l’Italia ha trionfato. E si arriva poi all’uscita di scena del grande calciatore, che ha annunciato le dimissioni nel 2017. Ma dove vedere il documentario su Totti in streaming e TV? Scopriamolo insieme.

In TV

Come anticipato, Mi chiamo Francesco Totti va in onda in prima serata e in prima TV su Rai 1 domenica 24 luglio 2022, alle ore 21:25. Chi vuole seguire la diretta televisiva della fiction può sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure chi dispone di un dispositivo Sky può pigiare il tasto 101.

Mi chiamo Francesco Totti streaming

Ma non solo TV. Se vi interessa seguire il documentario sulla vita del campione anche in diretta streaming potete accedere gratuitamente a RaiPlay, servizio messo a disposizione degli utenti Rai che funziona gratuitamente previa registrazione. Effettuando il login anche tramite Facebook o Google, potrete accedere a tutti i servizi messi a disposizione dalla piattaforma. Per seguire il live streaming del documentario potrete selezionare la diretta di Rai 1.