Meraviglie d’Africa: anticipazioni, tappe e streaming programma Alberto Angela

Stasera, 1 gennaio 2024, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Meraviglie d’Africa, un appuntamento speciale del ciclo delle Meraviglie del patrimonio Unesco dedicato alla Namibia. Alla conduzione, ovviamente, Alberto Angela. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e tappe

Nel corso del programma Meraviglie d’Africa si andrà alla scoperta dell’Africa più autentica, tra paesaggi straordinari, natura selvaggia e culture ancestrali. Si partirà dalla Skeleton Coast, la “Costa degli Scheletri”, uno dei tratti di mare più pericolosi di tutto l’Oceano Atlantico, dove si trovano i resti di un antico relitto adagiato in pieno deserto, a centinaia di metri dalla costa. Ci si addentrerà quindi nel Namib, il deserto più antico del pianeta, per raggiungere Sossusvlei ed esplorare alcune delle dune di sabbia più grandi del mondo, che possono raggiungere i 300 metri d’altezza.

Si procederà poi verso l’Etosha National Park, una delle più grandi e antiche riserve naturali d’Africa, un ecosistema perfetto nel quale convivono centinaia di specie animali inserito dall’Unesco nell’elenco dei Patrimoni dell’Umanità, insieme al sito di Twyfelfontein, una grande valle rocciosa nella quale sono state scoperte migliaia di incisioni raffiguranti animali selvatici che risalgono a migliaia di anni fa e sono opera delle antiche popolazioni di cacciatori-raccoglitori che abitavano l’Africa australe in tempi remoti.

La tappa successiva sarà nel deserto del Kalahari sulle tracce di alcuni degli ultimi cacciatori-raccoglitori. Alberto Angela trascorre, quindi, una giornata con un gruppo di donne e uomini del popolo San, un tempo conosciuti come Boscimani, visitando uno dei loro villaggi, andando a caccia con loro, e assistendo davanti al fuoco alla “danza dell’elefante”, un antico rituale di guarigione che coinvolge tutta la comunità.

Altre tappe di questo lungo viaggio saranno lo Spitzkoppe, una meraviglia geologica utilizzata da Stanley Kubrick per le scene iniziali di “2001 Odissea nello spazio”; la “Foresta Pietrificata“, che risale a 280 milioni di anni fa; il meteorite Hoba, uno dei più grandi mai ritrovati sulla Terra, precipitato dallo spazio 80.000 anni fa; i dintorni della città di Walvis Bay, dove le dune incontrano il mare e dove si incontrano fenicotteri e otarie. Il viaggio si conclude alle pendici del Vingerklip.

Streaming e tv

Dove vedere Meraviglie d’Africa in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – 1 gennaio 2024 – alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.