Chi è Max Angioni, il comico nel cast de Le Iene: carriera, fidanzata, curiosità

Chi è Max Angioni, il comico nel cast de Le Iene su Italia 1? Max Angioni nasce a Como nel 1990. Dopo aver conseguito il diploma, si tuffa sulla recitazione e la comicità: frequenta la scuola Teatro in Centro, diretta da Ester Montalto. Successivamente si sposta nella vicina Milano per iscriversi all’Accademia del Comico.

Nel 2018 riesce a salire sul prestigioso palco di Zelig per il programma “Zelig Time”. Qui introduce per la prima volta al pubblico alcuni suoi cavalli di battaglia, che prendono spunto da personaggi di serie televisive o film: come ad esempio il John Snow de “Il trono di spade” e Aquaman. Nel 2021 Max Angioni partecipa al talent show “Italia’s Got Talent”. Arrivato in finale, porta in scena un suo monologo che ottiene molto successo: si tratta di una rilettura dall’impronta fortemente comica del Vangelo e dei miracoli di Gesù. Grazie alla sua performance si classifica al secondo posto. Lo stesso anno appare nel programma “Lui è peggio di me”, con Marco Giallini e Giorgio Panariello. Successivamente presenta il personaggio di Kevin Scannamanna sul palco di “Zelig”. Ad inizio 2022 lo vediamo tra i concorrenti della seconda stagione di “LOL – Chi ride è fuori”, in onda su Amazon Prime Video. Partecipa, poco dopo, allo show di Italia 1 “Le iene”. Esperienza che replica nel 2022.

Durante la primavera-estate del 2022 Max Angioni ha portato in giro per l’Italia uno spettacolo tutto suo (scritto con Alessio Tagliento) dal titolo “Miracolato”. Nello show affronta molti argomenti contemporanei, come la comunicazione ai tempi dei social network. Lo spettacolo è stato trasmesso su Italia 1 il 22 settembre.

Ma Max Angioni è fidanzato? Purtroppo non sappiamo se Max Angioni sia fidanzato o meno. In tal senso il suo profilo ufficiale di Instagram non svela quello che al momento è un mistero; in compenso Max condivide con i suoi fan foto, video e storie che strappano più di qualche sorriso.