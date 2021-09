Cartabianca in crisi di ascolti: Bianca Berlinguer è pronta a riproporre Mauro Corona

Gli ascolti delle prime puntate non sono state lusinghieri. Floris su la7 sta già prendendo il largo. Nella prima puntata di quest’anno, tanto per fare un esempio, ‘DiMartedì’ ha totalizzato 1.073.000 telespettatori e il 6,15% di share mentre Bianca Berlinguer, con la prima puntata della nuova stagione di ‘#Cartabianca’ su Rai3, ha interessato 837.000 telespettatori pari al 4,94% di share. Insomma, meno del 5% di share. Poi, nella puntata successiva C’è stato addirittura un 3.91% di share con la presentazione ridotta ad un bassissimo 2.5%. Decisamente non un buon inizio. Sarà per questo che a Cartabianca starebbero pensando di ritornare all’antico? Ovvero di riproporre Mauro Corona? Già, perché a quanto è in grado di rivelare TPI sarebbe già tutto pronto per il grande rientro dello scrittore (“promo” compreso) e tutto lascia presagire che presto (forse già dalla prossima settimana) rivedremo nuovamente in campo la coppia Corona-Berlinguer.