Chi è Maurizio Micheli: biografia, ex moglie, figli e compagna dell’attore ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Maurizio Micheli (biografia, ex moglie, figli e compagna) ospite a Oggi è un altro giorno il 20 aprile 2023? Maurizio Micheli è nato a Livorno il 3 febbraio del 1947. E’ un attore, comico e commediografo. Come detto, è nato a Livorno ma è cresciuto a Bari, si è diplomato alla scuola del Piccolo Teatro di Milano e successivamente laureato al D.A.M.S. dell’Università di Bologna con Luigi Squarzina. Debutta al Teatro-cabaret Il Refettorio di Milano con “Madre scoraggio”, di Franco Nebbia. Ha lavorato al “Piccolo” con Patrice Chéreau e allo “Stabile dell’Aquila” con Aldo Trionfo.

Dal 1972 ha scritto e interpretato dieci spettacoli tra cui il più noto è Mi voleva Strehler (1978), un one man show scritto con Umberto Simonetta e accompagnato al pianoforte da Giovanni Del Giudice. Ha partecipato a numerosi varietà televisivi (A tutto gag, Chewing-gum show, Al Paradise, ecc.) spesso con la regia di Antonello Falqui, dove ha creato personaggi popolari prevalentemente di estrazione pugliese che lo hanno reso noto al grande pubblico: il pazzo innamorato della brunetta dei “Ricchi e Poveri”; Dino de Nitis, Disc-Jockey di Radio Bitonto Libera; la Signora Anna Rosa di Fonzo in arte Susy; l’Avvocato Rocco Tarocco del foro di Trani (quest’ultimo all’interno del Fantastico di Adriano Celentano dell’87-88), e altri.

Nel 1976 recita nel film Allegro non troppo di Bruno Bozzetto e nell’anno successivo partecipa al varietà televisivo Scuola serale per aspiranti italiani. Sul grande schermo Micheli ha lavorato con Sergio Corbucci e con Steno ma è con Il commissario Lo Gatto (1986) di Dino Risi che diviene molto popolare. Dall’autunno del 1992 al giugno del 1993 ha condotto su Canale 5 Il delitto è servito, un quiz ispirato al gioco Cluedo.

Parallelamente Maurizio Micheli ha continuato la sua attività teatrale iniziata nel 1970. Sono da ricordare, fra gli altri L’opera dello sghignazzo di Dario Fo, Buonanotte Bettina con Benedicta Boccoli, Un paio d’ali di Garinei e Giovannini, La presidentessa con Sabrina Ferilli, Il letto ovale con Barbara D’Urso. Nel 1996 ha pubblicato la sua autobiografia, Sciambagne!: l’insolito titolo deriva da una scena del film Rimini Rimini in cui da squattrinato cabarettista, tenta di sedurre la ricca vedova Laura Antonelli cantando proprio la canzone di Peppino Di Capri. Il 27 dicembre 1999 ha ricevuto dal presidente Carlo Azeglio Ciampi l’onorificenza di Ufficiale-Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Nel 2002 ha pubblicato Maurizio Micheli il romanzo Garibaldi amore mio, edito da Baldini Castoldi Dalai, dal quale è stata poi tratta una commedia per la stagione teatrale 2003-2004 con la produzione del Teatro Franco Parenti di Milano. Al Teatro Verdi (Trieste) con Elena Rossi e per la regia di Maurizio Nichetti nel 2007 è La Gaffe in Il paese dei campanelli con Silvia Dalla Benetta; nel 2008 è Petit-Gris in Cin Ci La, di cui esiste una registrazione in CD e DVD distribuita per la Kikko Music. Nella stagione teatrale 2010-2011, ha portato in tournée in tutta Italia lo spettacolo Italiani si nasce (e noi lo nacquimo) in coppia con l’attore comico Tullio Solenghi, un’esilarante satira sull’unità d’Italia. Per tutto il 2015 e 2016 è impegnato con Sabrina Ferilli e Pino Quartullo nella commedia Signori… le paté de la maison, tratta da le Prénom (Cena tra amici) di Matthieu Delaporte e Alexandre De La Patellière.

Vita privata

Chi è la moglie di Maurizio Micheli? L’attore è divorziato dall’attrice Daniela Nobili, con cui ha avuto un figlio, Guido. Dal 1998 ha una relazione con l’attrice e showgirl Benedicta Boccoli. Sorella di Brigitta Boccoli, ha esordito giovanissima in televisione ma la sua carriera si è sviluppata prevalentemente come attrice teatrale. Ha anche due fratelli: Barnaby e Filippo. È stata definita da Giorgio Albertazzi “l’artistissima”. Ogni lunedì, scrive su Il Fatto Quotidiano, la rubrica Cosa resterà: si tratta del diario di una adolescente degli anni ottanta e novanta.