Maurizio Costanzo Show: anticipazioni e ospiti puntata del 25 maggio 2022, Canale 5

Questa sera, mercoledì 25 maggio 2022, in seconda serata su Canale 5 torna il Maurizio Costanzo Show, lo storico talk giunto quest’anno alla quarantesima edizione. Ma quali sono gli ospiti e le anticipazioni della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni e ospiti

Lo storico talk festeggia i suoi 40 anni. Per l’occasione, 12 anni dopo l’ultima volta, si torna al Teatro Il Parioli, da via Giosuè Borsi in Roma. Era il settembre del 1982 quando nello storico teatro romano si è aperto per la prima volta il sipario sul Maurizio Costanzo Show, la cui prima puntata andò in onda il 14 settembre su Rete 4. Tanti gli ospiti di questa puntata: lo storico campione di tennis Adriano Panatta, tra i protagonisti del film “La squadra”, disponibile su Sky, che racconta la storica vittoria dell’Italia nella Coppa Davis nel 1976. E ancora il comico Enrico Brignano, il cantautore Tommaso Paradiso, Angela Brambati e Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri.

Tra gli ospiti di questa puntata il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo Amadeus, Giorgia Venturini, personaggio televisivo e conduttrice di X Style su Canale 5, la showgirl Manila Nazzaro, Sara Croce, vale a dire la “Bonas” di Avanti un altro, il cardiochirurgo Alessandro Castiglioni, l’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli e il Procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. Si parlerà del trentennale della strage di Capaci, nella quale morì il magistrato Giovanni Falcone, insieme alla moglie e agli uomini della sua scorta. Verranno riproposti alcuni riflessi filmati delle puntate del Costanzo show in cui fu ospite Falcone. Infine spazio al giornalista Giuseppe Cruciani con la sua lavagna dei buoni e dei cattivi.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il Maurizio Costanzo Show? Il programma va in onda su Canale 5 stasera, mercoledì 25 maggio 2022, a partire dalle 23,40. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 105 di Sky. Non sarete in casa durante la messa in onda del talk ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: il Maurizio Costanzo Show è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet. Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.