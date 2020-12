Maurizio Battista, chi è la moglie del comico romano

Chi è la moglie di Maurizio Battista, il comico romano in onda stasera – 27 dicembre 2020 – su Italia 1 con il suo spettacolo “30 anni ma non li dimostra”? Ve lo diciamo subito: si chiama Alessandra Moretti. È lei la moglie di Maurizio Battista che vediamo molto spesso nei video social di suo marito che la rende, “suo malgrado” ma in maniera molto divertente, co-protagonista dei suoi sketch comici. Ma scopriamo qualcosa di più su Alessandra Moretti.

Tra Maurizio Battista e Alessandra Moretti (la moglie) c’è una notevole differenza di età: 30 anni. Ma questo non ha spaventato la coppia che è descritta molto salda. Dalla loro unione è nata la piccola Anna che non ha fatto altro che rinsaldare il loro legame ed il loro amore. Alessandra Moretti ha 32 anni e di professione è un’attrice professionista che è impegnata soprattutto nel mondo del teatro ma anche in quello della televisione: l’abbiamo vista, infatti, in Provaci ancora prof dove ha avuto un ruolo di rilievo.

I due si siano conosciuti qualche anno fa, quando Maurizio Battista era ancora legato alla sua seconda moglie, ma il sentimento che li legava era davvero troppo forte ed i due hanno deciso di provare una relazione. Il tutto, però, sembrava andare in fumo quando nel 2018 il comico ha preso parte al Grande Fratello Vip: la coppia sembrava in crisi ma la sua Alessandra Moretti ha saputo superare insieme a lui questo periodo difficile.

Chi è Maurizio Battista

Maurizio Battista cresce nel quartiere romano di San Giovanni. Fin dai tempi della scuola dimostra una forte sensibilità per l’arte e nel tempo libero lavora nel bar di famiglia. Il suo esordio come comico arriva tardi, a 32 anni, nel 1989: comincia a lavorare in alcune trasmissioni della Rai come Caramelle e Partita Doppia e nel 2001 arriva finalmente il suo primo spettacolo a teatro: Vatte a fidà. A quel punto arriva il successo, e Maurizio diventa famoso sia a teatro che in televisione, dal momento che i suoi show vengono mandati in diretta sulla Rai. Successivamente prenderà parte a diversi programmi tv, fra cui Colorado Cafè, Striscia la Notizia, che condurrà per una settimana nel 2014 con Leonardo Pieraccioni, e infine il Grande Fratello Vip, al quale il comico partecipa nel 2018.

La vita privata di Maurizio è stata decisamente movimentata. Il comico si è sposato due volte, e due volte ha divorziato. Dal primo matrimonio sono nati i suoi due figli Federica e Simone, che oggi sono rispettivamente un’impiegata e un poliziotto. Del secondo matrimonio, invece, non si sa molto. Successivamente ha intrapreso una nuova relazione con Alessandra Moretti, famosa attrice romana di ben trent’anni più giovane di lui. Proprio da lei, nel 2016, a 59 anni, l’attore ha avuto la sua terza figlia, Anna.

Potrebbero interessarti Che tempo che fa non va in onda: perché, il motivo Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata: trama, cast e streaming Pompei ultima scoperta: anticipazioni e streaming