Matrimonio alle Bahamas: trama, cast, trailer e streaming del film su Rete 4

Matrimonio alle Bahamas è il film in onda questa sera, martedì 29 giugno 2021, su Rete 4 dalle 21.25. Si tratta di una divertente commedia del 2007 con protagonista Massimo Boldi. La pellicola, diretta da Claudio Risi, è uno dei tanti cinepanettoni di “Cipollino”, il secondo dopo la separazione con Christian De Sica. Ma qual è la trama, il cast e il trailer e come vedere in streaming il film Matrimonio alle Bahamas? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film racconta la storia di due famiglie, completamente agli antipodi tra loro, che devono organizzare il matrimonio dei loro figli. Il protagonista è un tassista milanese, che abita però a Roma, dal nome davvero emblematico: Cristoforo Colombo. La figlia, Valentina, vince una borsa di studio per un master in Economia in America, a Miami. Cristoforo la accompagna e al suo ritorno in Italia scopre che la moglie Rosy ha accettato di ospitare il fratello Oscar e la sua fidanzata, agli arresti domiciliari dopo un tentativo di rapina.

Negli Stati Uniti intanto – secondo la trama di Matrimonio alle Bahamas – Valentina si innamora di Bob Di Girolamo, un italo-americano proveniente da una famiglia ricchissima: il padre, Al, è un emigrante napoletano, la madre, Patricia, una spocchiosa americana. I due decidono di sposarsi e Valentina avverte famiglia e amici: saranno i Di Girolamo a sostenere le spese perché possano raggiungere la coppia alle Bahamas, dove verrà celebrato il matrimonio. Così, nella cornice delle splendide isole dell’Atlantico, le due famiglie – Colombo e Di Girolamo – si incontrano per la prima volta. A dividerli non soltanto il conto in banca, ma anche le abitudini, il modo di pensare e di comportarsi. Sarà l’inizio di una serie di divertenti gag, colpi di scena, ripensamenti ed equivoci.

Matrimonio alle Bahamas: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Matrimonio alle Bahamas? Tanti gli attori celebri e amati dal pubblico che prendono parte a questo cinepanettone del 2007. Tra i principali Massimo Boldi, Anna Maria Barbera, Biagio Izzo, Victoria Silvstedt, Enzo Salvi, Fichi d’India, Loredana De Nardis, Lucrezia Piaggio e Barbara De Rossi. Di seguito tutti gli attori del cast e i rispettivi personaggi:

Massimo Boldi – Cristoforo Colombo

Annamaria Barbera – Rosy Colombo

Lucrezia Piaggio – Valentina Colombo

Enzo Salvi – Oscar Corleone

Biagio Izzo – Alberto Di Giacomo

i Fichi d’India – Bruno e Max

Loredana De Nardis – Lory

Victoria Silvstedt – Patricia Di Giacomo

Donald French – Bob Di Giacomo

Lodovica Mairè Rogati – Pamela

Oona O’Connell – Candice

Valentina Idini – Alessia

Valentino Campitelli – Riky Colombo

Niccolò Senni – fidanzato di Alessia

Raffaello Balzo – Luca

Luigi Petrazzuolo – Maritozzo

Araba Dell’Utri – sorella di Maritozzo

Sofia Bruscoli – sorella di Luca

Gigi Marzullo – se stesso

Solange – se stesso

Barbara De Rossi – cartomante

Karen Ross – Mrs. Goldman

Trailer

Di seguito il trailer ufficiale del film in onda su Rete 4.

Streaming e tv

Dove vedere il film Matrimonio alle Bahamas in tv? L’appuntamento è per stasera, martedì 29 giugno 2021 alle 21.25, su Rete 4, al canale 4 del telecomando del vostro digitale terrestre. La pellicola è disponibile anche in HD, al canale 504. Inoltre, tutti i possessori di un decoder Sky possono vedere la commedia italiana al tasto 104 della pay-tv.

Ma non è tutto, perché Matrimonio alle Bahamas è disponibile anche in streaming. Per poterlo vedere su pc, smartphone e tablet, infatti, sarà sufficiente collegarsi sulla piattaforma Mediaset Play, che permette lo streaming in diretta e on demand di tutti i programmi in onda sui canali Mediaset. Per usufruire della piattaforma, bisogna registrarsi (gratuitamente) con una mail o con un account social.

