Matrimonio a Parigi: trama e cast del film

Oggi, lunedì 30 marzo 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Matrimonio a Parigi, film del 2011 diretto da Claudio Risi, con Massimo Boldi, Enzo Salvi, Massimo Ceccherini, Biagio Izzo, Annamaria Barbera, Loredana De Nardis, Paola Minaccioni, e Rocco Siffredi. La commedia è ambientata a Parigi, ma qual è la trama? E il cast? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Matrimonio a Parigi: la trama

Lorenzo, milanese, vende i prodotti della sua fabbrica direttamente al pubblico sulla sua TeleLecco Sat. Sua moglie Elvira, romana, oltre a fargli da sguaiata valletta nelle televendite adora consigliare il marito su come evadere il fisco in tutti i modi e Lorenzo obbedisce felice, convinto di essere furbo come un napoletano. Ma non tutti i napoletani sono come Lorenzo li immagina: per esempio, Gennaro è un inappuntabile ufficiale della Guardia di Finanza, tanto onesto da controllare perfino il negozio d’intimo gestito da quel vulcano della moglie Costanza. Lorenzo e Gennaro non sanno che i rispettivi figli sono amici: studiano entrambi all’Institut de Art et design di Parigi.

Quando partono per assistere alla consegna del diploma, Lorenzo e Gennaro si incontrano in treno. Appena l’industriale del Nord sente parlare partenopeo, gli confessa compiaciuto che sono anni che froda allegramente il fisco. Il finanziere sta al gioco e si fa raccontare tutto nei minimi particolari. Solo all’arrivo a Parigi l’ingenuo Lorenzo scopre che il suo amico napoletano è in realtà un ufficiale delle Fiamme Gialle e si dà disperatamente alla fuga. Ma è tutto inutile, perché i rispettivi figli hanno prenotato per i genitori la stessa suite, e così evasore e finanziere devono condividere la vacanza parigina. A quel punto l’industriale del Nord comincia a fare di tutto per conquistare la simpatia del finanziere del Sud, sperando così di evitare la denuncia, ma invece peggiora la situazione.

Oltre ai guai finanziari Lorenzo se la deve vedere anche con il socio toscano Leonardo, partito per Parigi al solo scopo di insidiargli la moglie Elvira. Ad insidiare la moglie di Lorenzo ci pensa anche uno stilista francese, François Leroy, che in un primo momento sembra puntare decisamente alla donna, ma quando le cose si mettono male ripiega sul basito Leonardo, corteggiandolo ripetutamente, facendo pensare ad una sua presunta omosessualità.

Lorenzo e Gennaro intanto, nei loro spostamenti per Parigi, si servono sempre di una coppia di tassisti Annibale e la moglie Anita. La coppia purtroppo ha un grande problema: non riesce ad avere un figlio. Tutti i viaggi in taxi quindi sono scanditi dai loro strampalati tentativi di fecondazione che culmineranno nella ricerca spasmodica di un donatore italiano. Ma Parigi è anche la città dell’amore e i figli di Lorenzo e Gennaro prendono tutte e due una cotta parigina: il figlio del finanziere, Diego, si invaghisce di un’affascinante quanto pericolosa ballerina di burlesque; il figlio di Lorenzo, Mirco, si va invece ad innamorare proprio della seconda figlia del finanziere, Natalina.

È proprio questa inaspettata storia d’amore tra il figlio dell’industriale e la figlia del finanziere a mettere definitivamente nei guai Lorenzo. Ormai non può più fuggire dal fisco senza spezzare il cuore del ragazzo: deve scegliere tra i suoi adorati guadagni e la felicità di Mirco. Lorenzo non ha il minimo dubbio: i soldi. Ma un figlio è sempre un figlio, per cui inscena un matrimonio farsa con Elvira così, con la scusa del viaggio di nozze, ha la possibilità di recarsi in Svizzera per mettere al sicuro i soldi che tiene goffamente dentro la giacca. Ma non tutto filerà liscio…

Cast

Di seguito il cast del film Matrimonio a Parigi in onda stasera su Canale 5:

Massimo Boldi: Lorenzo Manzoni

Anna Maria Barbera: Costanza

Biagio Izzo: Gennaro

Paola Minaccioni: Elvira

Enzo Salvi: Annibale

Massimo Ceccherini: Leonardo

Loredana De Nardis: Anita

Rocco Siffredi: François Leroy

Diana Del Bufalo: Natalina

Emanuele Bosi: Mirco

Raffaella Fico: Beatrice

Isabelle Adriani: Isabelle

Guglielmo Scilla: Diego

Alessandra Pozzi: Juliette (doppiata da Domitilla D’Amico)

Dove vedere il film in tv e streaming

Matrimonio a Parigi andrà in onda in chiaro, gratis, alle ore 21,20 di oggi – 30 marzo 2020 – su Canale 5. Sarà possibile seguire la commedia con Massimo Boldi anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.