A che ora inizia Masterchef Italia 13: l’orario d’inizio dell’edizione 2023 2024 del cooking show su Sky

A che ora inizia Masterchef Italia 13? Il cooking show di Sky va in onda da giovedì 14 dicembre 2023 con l’edizione 2023 2024. In particolare Masterchef Italia 12 va in onda su Sky Uno alle ore 21.15. Al momento non è prevista la messa in onda su Tv8, ma sicuramente verrà trasmesso nei prossimi mesi. L’orario quindi è alle 21.15. Potete comunque recuperare le puntate in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand, su Sky Go o su NOW in streaming. In tutto sono previste 12 puntate. La finale dovrebbe andare in onda il 2 marzo.

Le novità

Non mancheranno gli Stress Test, gli Invention Test, i Pressure Test, gli Skill Test con cui Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli potranno valutare le competenze tecniche della classe. Come non mancheranno neanche le prove in esterna che porteranno i giudici e gli aspiranti chef a Messina con le sue piazze e il suo Stretto, la caserma dei vigili del fuoco di Capannelle (Roma) per un tributo alla cucina romana, un esclusivo torneo di padel pieno di sportivi famosi e non, Val di Chiana (tra i comuni di Castiglion Fiorentino, Foiano della Chiana e Marciano, tutti in provincia di Arezzo) alla scoperta della cucina alla brace ma in versione gourmet, lo stupendo Museo del Cinema di Torino proprio all’interno della Mole Antonelliana.

Novità di quest’anno è che di fatto i giudici non saranno da soli a fare le valutazioni durante i Live Cooking e lo Stress Test: da qualche parte in studio, nascosto dalla vista dei concorrenti, ci sarà un “giudice ombra”, una persona misteriosa che avrà il compito, in un secondo momento, di aiutare Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli nella selezione. Una persona la cui identità rimarrà segreta per un po’: durante le cucinate delle prove rimarrà sempre in silenzio ma potrà osservare da vicino, senza essere visto, l’operato dei cuochi e sondare le loro lacune, e il suo parere potrebbe essere preziosissimo per i giudici. Quest’anno Masterchef festeggerà un traguardo storico: 300 episodi della versione italiana e questo traguardo sarà festeggiato con un episodio speciale, atteso per fine gennaio.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia Masterchef Italia 13 in diretta tv e in streaming, ma dove vederlo? L’edizione 2023 2024 del cooking show va in onda su Sky Uno da giovedì 14 dicembre 2023 alle ore 21.15 e in streaming su NOW o sulla piattaforma Sky Go, riservata agli abbonati Sky.