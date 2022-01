Masterchef 11 streaming e diretta tv: dove vedere il cooking show di Sky | 6 gennaio

Dove vedere in diretta tv e in streaming Masterchef 11 Italia? In chiaro su Tv8? Il cooking show di Sky torna questa sera – giovedì 6 gennaio 2022 – con la quarta puntata dell’undicesima edizione, in onda alle 21.15 su Sky Uno. Confermati i tre giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, che tornano nelle cucine di MasterChef Italia con l’obiettivo di selezionare il miglior chef amatoriale d’Italia. “Siamo un grande trio, io ho fatto tutti i MasterChef dall’inizio alla fine, e credo che questo sia veramente il trio più divertente, siamo un tutt’uno, forse a MasterChef c’è un solo giudice, ed è la fusione di noi tre”, ha dichiarato Bruno Barbieri, presente sin dalla prima edizione. Ma dove vedere la quarta puntata di Masterchef 11 in diretta tv e in streaming? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

In tv

Masterchef 11 come detto andrà in onda su Sky Uno questa sera, 6 gennaio 2022, con la quarta puntata. Il cooking show torna per dodici settimane alle ore 21.15. Il canale è visibile per gli abbonati alla pay-tv al tasto 108 del decoder Sky, digitale terrestre canale 455. Non è prevista al momento la diretta su Tv8 in chiaro, ma come di consueto dovrebbe essere proposta per tutti nei prossimi mesi.

Masterchef 11 streaming live e on-demand

Se non siete a casa davanti alla tv, potete seguire il cooking show in streaming grazie alla piattaforma Sky Go, disponibile gratuitamente per gli abbonati alla pay-tv su smartphone, tablet e pc, anche in viaggio nei paesi dell’Unione europea, oppure su NOW. Sarà possibile recuperare gli episodi in qualsiasi momento grazie alla funzione on-demand.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere Masterchef 11 in diretta tv e in streaming, ma quante puntate sono previste? In tutto 12, con ognuna due episodi, per un totale di 24. La finale di Masterchef Italia 11 dovrebbe andare in onda giovedì 3 marzo 2022. Ecco la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare).