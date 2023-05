Dopo gli addii di Fabio Fazio e Lucia Annunziata, la Rai starebbe per perdere un altro volto di punta, quello di Massimo Gramellini. Il giornalista starebbe per passare a La7, anche se a Repubblica ha frenato: “Non ho ancora deciso”. Se così dovesse essere, Rai 3 perderebbe un altro punto fermo del suo palinsesto. Nel corso dell’ultima puntata del suo programma Le Parole, il giornalista del Corriere aveva salutato il pubblico con parole che sapevano di commiato: “Questo programma è diventato una piccola parte della vostra vita – aveva detto Gramellini – me ne accorgo quando incontro qualcuno di voi per strada. Non potrebbe esserci un complimento migliore per noi. Ma ‘pubblico’ significa anche servizio pubblico. Voglio ringraziare la Rai, tanto bistrattata. Al di là e al di sopra degli appetiti di potere di cui è oggetto fin dalla sua nascita, questa azienda è piena di lavoratori, tecnici, dirigenti straordinari. Ho avuto la fortuna di lavorare con molti di loro”.

“Un grande dirigente della Rai del passato mi disse che il servizio pubblico non consiste nell’avere tutti i racconti della realtà nello stesso programma, ma la possibilità di scegliere diversi programmi che raccontino la realtà in modi diversi. Ogni spettatore, pagando il canone, finanzia non solo la propria libertà di scelta, ma anche quella degli altri. Finanzia l’edicola in cui ognuno di noi può leggere il giornale che preferisce. Noi ambiamo ad essere uno di quei giornali. Non un’arena in cui ci si scontra violentemente. Assomigliamo più a un gruppo di amici che si ritrovano il sabato sera per raccontarsi la settimana, scambiarsi delle opinioni, farsi quattro risate e, se capita, un pianto. Prima di farne uno anche adesso – aveva concluso Gramellini – salutiamoci con un sorriso”.

Come detto Gramellini sarebbe pronto a passare a La7, il canale di Urbano Cairo che è anche editore di Rcs, gruppo in cui Gramellini lavora come editorialista del Corriere della Sera. Il giornalista andrebbe ad occupare la casella del sabato sera, con caratteristiche simili a quelle di Le parole.

Di certo Nicola Porro non passerà alla Rai, come si era vociferato nei giorni scorsi, specie dopo l’addio di Fazio che dal prossimo anno sarà a Discovery. “Fino ad oggi Piersilvio, il Cav e i suoi dirigenti, mi hanno fatto sentire a casa. Per i prossimi anni Mediaset resterà la mia famiglia”, ha scritto il conduttore di Quarta Repubblica su Twitter. Già nei giorni scorsi Porro aveva smentito la possibilità di prendere il posto di Fazio: “Se c’è una cosa certa è che la domenica sera al posto di Fazio non mi ci vedrete, perché io la domenica vado a sciare”.