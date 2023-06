Chi è Marzia Risalti, la compagna (“moglie”) di Marco Columbro ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Marzia Risalti, la compagna (“moglie”) di Marco Columbro ospite a Oggi è un altro giorno nella puntata del 12 giugno per ricordare Silvio Berlusconi? Negli anni ’90 Marco Colombro ha avuto una relazione con Elena Perrucchini, dalla quale, nel 1993, ha avuto un figlio. Dopo ha avuto una relazione con Stefania Santini (dal 2008 al 2011), ora è fidanzato con Marzia Risalti. Ma conosciamo meglio la compagna del conduttore tv.

Marzia Risaliti si è formata in diverse discipline artistiche, come il canto, Espressione Creativa, Recitazione e Biomeccanica, Danza e tradizionale moderna indiana, Danza Classica, Cinema Acting, Script e linguaggio del corpo. Ha lavorato soprattutto a teatro, ma ha partecipato anche ad alcuni importanti film, tra i quali: Annibal, diretto da Ridley Scott e Sotto il sole della Toscana, di Audrey Wells. Ha recitato in alcune fiction di successo come Un Medico in Famiglia e ha girato alcune pubblicità per noti brand.

Il teatro è la vera passione di Marzia che ha alle spalle un curriculum di tutto rispetto, fatto anche di tante esperienze all’estero. Ecco alcuni spettacoli in cui ha preso parte: “Filumena” diretto da Peter Hall, “Stasera si recita….Pirandello” per la regia di Anegeki Savelli. E ancora “Romeo and Juliet” di Gisli Orn Gardrsson. “The millioners” per la regia di N. Racliff , “Titus Andronicus” diretto da P.Craze, “Sunsets and glories” diretto da PJason Watchin, “Odissea” di Bruno Savelli e tanti altri.

Marco Columbro ha parlato della sua storia con Marzia Risaliti in un’intervista rilasciata a Diva e Donna: “Sono le donne che vengono da me. Io non vado a cercarle in giro per locali: non lo facevo nemmeno quand’ero più giovane. Marzia è venuta a Roma alle prove di un mio spettacolo. Come spesso mi capita in queste situazioni, faccio l’antipatico, anche se è solo una tattica. Ho visto una bella donna e non volevo ammettere che mi aveva affascinato. Lei ci è rimasta male. Subito dopo, però, ho fatto il gentiluomo e l’ho invitata a teatro, a Firenze, dove abitava: da lì in avanti l’ho bombardata di telefonate fino a che non ci siamo messi insieme”.