Chi è Martina Pigliapoco, la carabiniera eroe ospite al Festival di Sanremo 2022

Stasera, 3 febbraio 2022, al Festival di Sanremo 2022 sarà ospite Martina Pigliapoco, giovane carabiniera che lo scorso ottobre si è resa protagonista di un gesto eroico salvando una donna dal suo intento suicida. “Dopo tre ore di stallo l’ho guardata e ho pensato a mia mamma. Cosa le direi se fosse in una situazione simile? Ho seguito il cuore e, di lì a poco, ci siamo prese per mano”, ha raccontato la militare. “Ci siamo abbracciate, lei si è messa a piangere e anche io. Non ho mai provato una simile empatia nei confronti di una persona. Il suo dolore era il mio. Il mio sollievo era il suo”. Ma chi è Martina Pigliapoco? Marchigiana di Osimo, carabiniera semplice in servizio a San Vito di Cadore (in provincia di Belluno, a pochi chilometri da Cortina d’Ampezzo), ha 26 anni (compiuti lo scorso dicembre). È rimasta per 4 ore a parlare, a cercare un punto di contatto con la donna salvata a Perarolo di Cadore. Come ha fatto a dialogare con quella donna per quattro ore? “In realtà non era un dialogo, per lungo tempo è stato un monologo – ha raccontato a La Repubblica -. Rispondeva a monosillabi, si agitava. Il mio unico compito era stare lì e assecondarla, non perdere il contatto. Le ho chiesto se avesse animali, qualche hobby. Volevo sganciarla dai suoi problemi. Poi le ho raccontato di me, della mia vita, del fatto che per lavoro aiuto la gente e che ero lì per fare lo stesso con lei”.

Temeva di non farcela? “La mia paura era di vederla precipitare nel vuoto. L’unico modo di scacciare questo pensiero era immaginare l’abbraccio che ci sarebbe stato nel finale, una volta sana e salva”. Lei è arruolata nell’Arma dei carabinieri da soli tre anni. Le ha insegnato qualcosa questo intervento? “Innanzitutto che faccio il lavoro giusto, è esattamente questo ciò che volevo fare nella mia vita. Poi mi sono resa conto che non sempre un momento simile è generato da una vita difficile. Può capitare a chiunque. Bisogna solo avere la fortuna di trovare chi ti tende una mano”. A novembre scorso Martina Pigliapoco è stata nominata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e stasera, 3 febbraio, sarà ospite al Festival di Sanremo 2022.