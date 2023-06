Chi è Maria Teresa Venturini Fendi, ospite a Oggi è un altro giorno

Maria Teresa Venturini Fendi è un’icona della moda, ospite questo pomeriggio a Oggi è un altro giorno. Figlia di Anna Fendi e nipote di Carla Fendi, dal 2017 è la presidente della Fondazione Carla Fendi, che guida dopo la scomparsa della fondatrice. La fondazione era stata istituita 10 anni prima per dare supporto al mondo dell’arte e della cultura.

In un’intervista Maria Teresa Venturini Fendi ha dichiarato: “La fondazione si è sempre occupata d’arte. Quando la fondatrice, Carla Fendi, è venuta a mancare, io mi sono occupata di portare avanti lo scopo statutario della fondazione, ma ho voluto anche espandere il suo interesse verso la scienza.

Al giorno d’oggi ci troviamo in un momento di cambiamento epocale in cui l’avanzamento della tecnologia ci tocca particolarmente da vicino. Come tocca la nostra vita, tocca le arti. Molti artisti di oggi interagiscono sempre di più con tecnologia, realtà virtuale, realtà aumentata e 3D. Dunque, mi è sembrato molto naturale e interessante avere un focus su questa disciplina”.

“Mi piace tutto quello che non conosco. Prima di selezionare il vincitore di un premio, viaggiamo per istituti, incontriamo personaggi fantasiosi che inseguono particelle, teorie, micro e macro invenzioni. Gli scienziati hanno pensieri astratti, come gli artisti, e noto che sono spesso persone dal carattere profondamente positivo. Tra l’altro le donne sono sempre più numerose e giovanissime”, ha aggiunto Maria Teresa Venturini Fendi. Il suo sogno? “Da ragazza lavorai come costumista con Giorgio Pressburger a un’operina che Mozart scrisse da bambino: Bastien und Bastienne, commissionata dal celebre medico, ipnotizzatore e alchimista Franz Anton Mesmer. Scienza… Arte. Il mio binomio del cuore. Mi piacerebbe recuperarla”.