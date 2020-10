Mare Fuori 2 (seconda stagione) si farà: le anticipazioni e quando andrà in onda

Mare Fuori 2 (seconda stagione) si farà? Tantissimi appasionati della serie tv, in onda oggi – mercoledì 21 ottobre 2020 – con la quinta puntata (il 28 l’ultima) se lo stanno chiedendo. La risposta è sì. In alcune dichiarazioni riportate da La Repubblica, Roberto Sessa – produttore della serie – ha fatto sapere che la seconda stagione della fiction Mare Fuori è già in fase di scrittura: “Ci siamo ispirati a Nisida e siamo andati per la nostra strada, stiamo scrivendo la seconda serie. Abbiamo scelto un partner importante distributivo, Beta, che ci ha dato segnali incoraggianti: Mare fuori è stata venduta in Francia, Spagna, Germania, Scandinavia e stanno negoziando con gli Stati Uniti, è una storia universale”. Insomma, il secondo capitolo ci sarà.

Quando andrà in onda la seconda stagione (2) di Mare Fuori? Impossibile dirlo ora. Ovviamente, dopo la scrittura della sceneggiatura dovranno essere programmate e girate le scene, lavorate e così via. E di mezzo c’è anche il Covid che non aiuta. Un lockdown infatti potrebbe fermare la complessa macchina e rinviare tutto. Insomma, difficile – se non impossibile – vedere Mare Fuori 2 prima di 1 anno (2021).

Dove è ambientata (location) la serie tv Mare Fuori? La fiction è stata girata a Napoli, quasi interamente nell’Istituto di Pena Minorile (Ipm) di Nisida, “l’isola che non c’è”. La nostra Neverland del Sud, meta invalicabile di un turismo curioso, era in realtà tutta circondata dal mare. Poi fu annessa alla terraferma da una lunga gittata di cemento che l’ha definitivamente ancorata alla base di Posillipo, sotto quella discesa tormentata che porta il nome di Coroglio e che conduce su, al parco Virgiliano e alla vista mozzafiato di Trentaremi. Ed è in questa parte di mondo, ad ovest della metropoli partenopea, a Nesis, la “piccola isola”, appunto, non più grande di uno scoglio con i suoi di due chilometri di perimetro, che ha sede l’IPM, l’Istituto Penale Minorile che accoglie una cinquantina di ragazzi per seguirli, educarli e reinserirli poi nella società civile. Attualmente l’isola ospita una pluralità di strutture, diversamente orientate sia per tipologia di utenza che per progetti educativi. Oltre quindi all’IPM, che accoglie sia un’utenza maschile sia femminile sottoposta a provvedimenti penali, sull’isola è presente una struttura comunitaria dell’amministrazione della Giustizia Minorile (per utenza penale e non) e i laboratori del Progetto “Nisida: futuro ragazzi” (realizzati in partenership con il Comune di Napoli), destinati a minori e giovani sia “a rischio” che sottoposti a provvedimenti penali, coattivi e non.

Dove vedere le puntata di Mare Fuori in tv e live streaming in attesa della seconda stagione? La serie tv va in onda il mercoledì sera in chiaro, gratis, su Rai 2 (canale 2 o 502 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay è possibile vedere tutte le puntate quando si vuole grazie alla funzione on demand.

